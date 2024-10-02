Белгород вновь накроет пылью от песчаной бури?

Posted 2 октября, 12:06
Published 2 октября, 12:06
Modified 2 октября, 12:08
Updated 2 октября, 12:08
В ночь на 30 сентября южные регионы России накрыло песчаной бурей: в некоторых районах было сложная видимость, а в Белгородской области стоял едкий запах пыли, которая потом оседала на всех машинах, а иногда — в квартирах.
По оценке специалистов, осесть пыль могла через пару дней, а дойти до Центральной части России уже в среду, 2 октября. Но Москву буря обошла стороной.
Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что частицы пыли практически не затронут Центральную Россию и направятся через граничащие с Украиной регионы в сторону Белоруссии.
Это значит, что жители Белгородской области могут снова почувствовать пыльный запах.
«Небольшой шлейф мелких частиц пройдёт немного западнее, он пойдёт в сторону Минска. Москву, Центральную Россию практически не затрагивает — это север Дагестана, север Ставропольского края, Калмыкия, Астраханская область, Ростовская, Волгоградская, новые регионы, может быть, заденет Белгородскую и Курскую области, далее приграничные районы Украины и на Белоруссию выходит. Там оно растворится в воздухе сегодня-завтра», — сказала Макарова.
Однако эксперт утверждает, что частицы пыли будут мелкие, поэтому никакой опасности для жизни не принесут.
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