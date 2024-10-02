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Posted 2 октября, 12:06

Published 2 октября, 12:06

Modified 2 октября, 12:08

Updated 2 октября, 12:08

Последствия песчаной бури в Белгородской области

Белгород вновь накроет пылью от песчаной бури?

2 октября 2024, 12:06
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Последствия песчаной бури в Белгородской области

Белгородцев предупредили о новой песчаной буре

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Новости Белгорода
Песчаная буря должна могла достигнуть Центральной части России, однако она вновь повернула в сторону граничащих с Украиной регионов. Подробности журналистам РИА «Новости» сообщила специалист Гидрометцентра.

В ночь на 30 сентября южные регионы России накрыло песчаной бурей: в некоторых районах было сложная видимость, а в Белгородской области стоял едкий запах пыли, которая потом оседала на всех машинах, а иногда — в квартирах.

По оценке специалистов, осесть пыль могла через пару дней, а дойти до Центральной части России уже в среду, 2 октября. Но Москву буря обошла стороной.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что частицы пыли практически не затронут Центральную Россию и направятся через граничащие с Украиной регионы в сторону Белоруссии.

Это значит, что жители Белгородской области могут снова почувствовать пыльный запах.

«Небольшой шлейф мелких частиц пройдёт немного западнее, он пойдёт в сторону Минска. Москву, Центральную Россию практически не затрагивает — это север Дагестана, север Ставропольского края, Калмыкия, Астраханская область, Ростовская, Волгоградская, новые регионы, может быть, заденет Белгородскую и Курскую области, далее приграничные районы Украины и на Белоруссию выходит. Там оно растворится в воздухе сегодня-завтра», — сказала Макарова.

Однако эксперт утверждает, что частицы пыли будут мелкие, поэтому никакой опасности для жизни не принесут.

Что за странная песчаная буря, напугавшая жителей, накрыла Белгород?
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