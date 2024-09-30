Что за странная песчаная буря, напугавшая жителей, накрыла Белгород?

Posted 30 сентября, 06:54
Published 30 сентября, 06:54
Modified 30 сентября, 06:56
Updated 30 сентября, 06:56
Минувшей ночью жители Белгородской области заметили дымку, витающую в воздухе. При этом сам запах напоминал пылевой, из-за чего начинало болеть горло. Везде садилась пыль — даже внутри квартир и домов из-за открытых в них окон.
«В городе какой-то кошмар! Дышать нечем, сначала был сильный запах цементной пыли, и все поверхности в квартире за час покрылись пылью. Окна пришлось закрыть. Сейчас (час ночи) попробовала открыть окно, а там сильный запах гари, жжёной резины. И так уже не первый день. Я в ужасе… что происходит?» — задала вопрос одна из многих обеспокоенных жительниц.
Предполагалось, что дымка и странный запах появились из-за пыльной бури, которая прошлась по всем южным регионам России. Буря пришла из Казахстана, где из-за сильных ветров поднялась пыль, которую затем понесло на юг России. При этом в некоторых регионах последствия оказались чуть сильнее: там заметно ухудшилась видимость из-за огромного количества пыли.
Эту информацию подтвердили и специалисты «Центра ФОБОС». По их словам, сильный ветер до 21 м/с наблюдался от юга Черноземья до предгорий Кавказа, а в некоторых районах порывы достигали 28 м/с. Именно этот ветер поднял с земли большое количество частиц почвы и песчинок, из-за чего многие предметы приобрели желтоватый цвет. Видимость же в части регионов ухудшилась до 500 метров.
Сильный штормовой ветер сохранится и в понедельник, а песчаная буря может достигнуть и Центральной России.
«Мощный воздушный поток в нижнем пограничном слое атмосферы на скорости 70–100 км/ч способен донести частицы песка даже до Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей, но уже с минимальной невидимой концентрацией в атмосфере», — добавили специалисты.
Отметим, что пыльная буря началась ещё днём воскресенья, 29 сентября. Белгородской области, судя по наблюдениям очевидцев, она достигла в ночь на 30 сентября.
По заявлению экспертов «Центра ФОБОС», ветер может стихнуть уже к среде, однако климатолог Александр Иошпа считает, что пыльная буря задержится в атмосфере до тех пор, пока не пройдут дожди — ближайшее выпадение осадков в Белгородской области прогнозируется экспертами Гидрометцентра только на 6 октября.
«Вся эта песчаная взвесь будет в атмосфере, пока не начнутся осадки. Даже если ветер прекратится, всё, что поднялось в атмосферу, никуда не денется, будет висеть в воздухе и постепенно оседать», — отметил он.
В апреле в регионе прошёл ржавый дождь, из-за чего куртки и машины жителей обрели оранжевые потёки. Тогда климатологи заявили, что это явление не представляет из себя ничего опасного. Это же подтвердили и в Гидрометцентре.
Позже редакция Бел.Ру выяснила у старшего преподавателя кафедры физики Владимира Виноглядова, насколько песчаные бури характерны для региона и стоит ли их бояться.
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