Что за странная песчаная буря, напугавшая жителей, накрыла Белгород?

Эту информацию подтвердили и специалисты «Центра ФОБОС». По их словам, сильный ветер до 21 м/с наблюдался от юга Черноземья до предгорий Кавказа, а в некоторых районах порывы достигали 28 м/с. Именно этот ветер поднял с земли большое количество частиц почвы и песчинок, из-за чего многие предметы приобрели желтоватый цвет. Видимость же в части регионов ухудшилась до 500 метров.