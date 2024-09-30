Откуда дымка, запах гари и столько пыли в воздухе? Отвечает белгородский министр

Кроме того, Татаринцев прокомментировал жалобы белгородцев на наличие дымки и запаха гари в воздухе. Обращения от горожан поступают уже больше недели. По словам министра, дымка — это следствие засушливой погоды летом и в сентябре. Такие условия способствуют появлению ландшафтных пожаров. Только в сентябре выявлено более 300 очагов возгорания.