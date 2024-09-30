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Posted 30 сентября, 12:09

Published 30 сентября, 12:09

Modified 30 сентября, 12:11

Updated 30 сентября, 12:11

Песчаная буря добралась до Белгорода

Откуда дымка, запах гари и столько пыли в воздухе? Отвечает белгородский министр

30 сентября 2024, 12:09
Фото: «Белгород № 1»
Песчаная буря добралась до Белгорода

Белгородская область в ближайшие дни останется под влиянием пыльной бури

Сюжет
Проверка
До региона действительно добралась пыльная буря, её отголоски будут чувствоваться в ближайшие дни, заявил министр природопользования Роман Татаринцев. Роспотребнадзор сегодня произведёт замеры, позволяющие проверить качество воздуха. Пока что опасений нет, добавил чиновник.

Утром 30 сентября жители Белгорода сообщили о странной пыли, которой покрылись автомобили и которая даже попала в квартиры некоторых горожан. При этом ранее сообщалось о пыльной буре, которая накрыла южные регионы России.

Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев подтвердил, что регион находится под влиянием пыльной бури, сформировавшейся в Калмыкии. Пыли в воздухе действительно стало больше, но поводов для беспокойства пока нет, заверил чиновник.

Ветер, в настоящее время преобладает восточного и юго-восточного направления, в ближайшие 3-4 дня направление ветра не изменится, осадков не прогнозируется. Тем самым есть большая вероятность, что Белгородская область в ближайшее время останется под влиянием пыльной бури, пока не наступит период осадков.
Роман Татаринцев

Если верить прогнозу Гидрометцентра, ближайший дождь в Белгороде ожидается только в ночь на субботу, 5 октября.

Кроме того, Татаринцев прокомментировал жалобы белгородцев на наличие дымки и запаха гари в воздухе. Обращения от горожан поступают уже больше недели. По словам министра, дымка — это следствие засушливой погоды летом и в сентябре. Такие условия способствуют появлению ландшафтных пожаров. Только в сентябре выявлено более 300 очагов возгорания.

Тем не менее «содержание загрязняющих веществ в воздухе не значительно и не несёт угрозы и вреда здоровью», заявил Татаринцев.

Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора сегодня произведут замеры, позволяющие проверить качество атмосферного воздуха.

Что за странная песчаная буря, напугавшая жителей, накрыла Белгород?
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