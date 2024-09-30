Откуда дымка, запах гари и столько пыли в воздухе? Отвечает белгородский министр

Posted 30 сентября, 12:09
Published 30 сентября, 12:09
Modified 30 сентября, 12:11
Updated 30 сентября, 12:11
Утром 30 сентября жители Белгорода сообщили о странной пыли, которой покрылись автомобили и которая даже попала в квартиры некоторых горожан. При этом ранее сообщалось о пыльной буре, которая накрыла южные регионы России.
Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев подтвердил, что регион находится под влиянием пыльной бури, сформировавшейся в Калмыкии. Пыли в воздухе действительно стало больше, но поводов для беспокойства пока нет, заверил чиновник.
Ветер, в настоящее время преобладает восточного и юго-восточного направления, в ближайшие 3-4 дня направление ветра не изменится, осадков не прогнозируется. Тем самым есть большая вероятность, что Белгородская область в ближайшее время останется под влиянием пыльной бури, пока не наступит период осадков.
Роман Татаринцев
Если верить прогнозу Гидрометцентра, ближайший дождь в Белгороде ожидается только в ночь на субботу, 5 октября.
Кроме того, Татаринцев прокомментировал жалобы белгородцев на наличие дымки и запаха гари в воздухе. Обращения от горожан поступают уже больше недели. По словам министра, дымка — это следствие засушливой погоды летом и в сентябре. Такие условия способствуют появлению ландшафтных пожаров. Только в сентябре выявлено более 300 очагов возгорания.
Тем не менее «содержание загрязняющих веществ в воздухе не значительно и не несёт угрозы и вреда здоровью», заявил Татаринцев.
Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора сегодня произведут замеры, позволяющие проверить качество атмосферного воздуха.
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