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Posted 22 сентября, 08:49

Published 22 сентября, 08:49

Modified 22 сентября, 08:51

Updated 22 сентября, 08:51

Пожар, произошедший в Белгороде на полигоне ТБО 19 сентября

Белгородцы массово жалуются на неприятный запах в городе. Что отвечают в оперштабе?

22 сентября 2024, 08:49
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Пожар, произошедший в Белгороде на полигоне ТБО 19 сентября

В оперштабе прокомментировали жалобы белгородцев на запах гари

Сюжет
Пожар
С утра поступают сообщения о дымке в городе и неприятных «ароматах». На обращения отреагировали в региональном оперштабе.

Оперштаб ответил на жалобы белгородцев о неприятном запахе.

Несколько дней назад было зафиксировано возгорание на полигоне ТБО. В данный момент действующих пожаров, горения и активного задымления не наблюдается, собственником полигона проводятся работы по отсыпке.
Оперштаб Белгородской области

О пожаре на полигоне в Юго-Западном микрорайоне Белгорода сообщали ещё в четверг, 19 сентября. Тогда мэр Валентин Демидов заявил, что уже утром удалось локализовать возгорание.

Тем не менее такой ответ оперштаба устроил не всех белгородцев. «Город весь в дыму и дышать тяжело, отписка неуместна», — пишет одна из комментаторов. Дымку было видно и на видео очевидцев.

Некоторые жители региона отметили, что неприятный запах добрался и до Строителя. На это глава горокруга Олег Медведев ответил, что информации о возгорании в городе не поступало.

Недоброе утро: Белгород вновь окутал запах гари
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