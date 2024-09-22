Белгородцы массово жалуются на неприятный запах в городе. Что отвечают в оперштабе?

Posted 22 сентября, 08:49
Published 22 сентября, 08:49
Modified 22 сентября, 08:51
Updated 22 сентября, 08:51
Оперштаб ответил на жалобы белгородцев о неприятном запахе.
Несколько дней назад было зафиксировано возгорание на полигоне ТБО. В данный момент действующих пожаров, горения и активного задымления не наблюдается, собственником полигона проводятся работы по отсыпке.
Оперштаб Белгородской области
О пожаре на полигоне в Юго-Западном микрорайоне Белгорода сообщали ещё в четверг, 19 сентября. Тогда мэр Валентин Демидов заявил, что уже утром удалось локализовать возгорание.
Тем не менее такой ответ оперштаба устроил не всех белгородцев. «Город весь в дыму и дышать тяжело, отписка неуместна», — пишет одна из комментаторов. Дымку было видно и на видео очевидцев.
Некоторые жители региона отметили, что неприятный запах добрался и до Строителя. На это глава горокруга Олег Медведев ответил, что информации о возгорании в городе не поступало.