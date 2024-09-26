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Posted 26 сентября, 09:47

Published 26 сентября, 09:47

Modified 26 сентября, 09:47

Updated 26 сентября, 09:47

По городу расползается облако смога

«Просыпаемся от удушья»: белгородцы до сих пор жалуются на гарь. Что говорят власти?

26 сентября 2024, 09:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
По городу расползается облако смога

Власти ответили на массовые жалобы о запахе гари в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцев уже несколько дней будит по утрам невыносимый запах гари. Зловонное облако смога распространяется по городу. Объяснение властей о причинах его возникновения расходятся. Что происходит?

Что говорят жители?

Белгородцы уже несколько дней задыхаются от едкого запаха гари. На него с вечера вторника, 24 сентября, жалуются жители Харьковской горы, центра города, улицы Садовой. Распространяется облако вони почему-то глубокой ночью.

«Просыпаемся от удушья. Кто и для чего травит людей?» — написала одна из местных жительниц.
«Весь город и район уже который день в дыму, и запах гари. Окна не открыть. Что происходит?» — спросила другая женщина.

Первый раз жители пожаловались на вонь 22 сентября. Плохой запах в городе стоял с самого утра. Тогда в оперштабе ответили, что причина могла быть связана с горевшей ранее свалкой ТБО в Белгороде.

По городу расползается облако смогаПо городу расползается облако смога
По городу расползается облако смога. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК

Что говорят власти?

В администрации Белгорода ответили, что запах гари появился из-за сжигания травы жителями частного сектора, а также в связи с множественными ландшафтными пожарами. Если местные жители почувствуют, что что-то горит, им посоветовали обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

Эту версию подтвердил министр природопользования области Роман Татаринцев. По его словам, из-за установившейся летом в регионе аномально жаркой и засушливой погоды местами могут возникать очаги возгорания. На территории Белгородской области на данный момент установлен максимальный класс пожарной опасности.

Контроль за загрязнением воздуха в жилой зоне осуществляет управление Роспотребнадзора. Чтобы специалисты оценили ситуацию, обеспокоенные белгородцы могут обратиться туда по ссылке или по телефону горячей линии 8 800 222 04 31.

Глава администрации Белгородского района Анна Куташова в свою очередь заявила, что запах идёт от очистных сооружений, и добавила, что, по данным муниципального ЕДДС, на территории Дубовского сельского поселения пожаров не зарегистрировано.

Что якобы ответили в Роспотребнадзоре?

Противоречивые ответы от чиновников белгородцев смутили, они решили напрямую обратиться за разъяснением в Роспотребнадзор. Но там им якобы заявили, что «запаха не чувствуют». Жители требуют от областной прокуратуры обратить внимание на ситуацию.

Белгородцы массово жалуются на неприятный запах в городе. Что отвечают в оперштабе?
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