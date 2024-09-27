Качество воздуха в Белгороде проверят после массовых жалоб жителей на запах гари

Posted 27 сентября, 07:30
Published 27 сентября, 07:30
Modified 27 сентября, 14:33
Updated 27 сентября, 14:33
Министр природопользования Роман Татаринцев прокомментировал ситуацию с запахом гари в Белгороде, на который горожане жалуются уже несколько дней. Больше всего сообщений поступало от жителей Харьковской горы, центра, северной части.
Власти выдвинули расхожие версии по поводу причин появления запаха, но точно было ясно, что распространяется облако вони глубокой ночью.
Как объяснил Татаринцев, это связано с высокой пожароопасной обстановкой в Белгородской области и многочисленными ландшафтными пожарами. Продукты горения сначала поднимаются, а к вечеру опускаются, вызывая неприятный запах.
Министр уточнил, что в ближайшее время специалисты Роспотребнадзора проведут исследование качества атмосферного воздуха. Эту работу уже ежедневно выполняют сотрудники Росгидромета, но никаких превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Здоровью людей ничего не угрожает.
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