Вернулась экстремально сильная магнитная буря: стоит ли переживать?

Однако жителям Белгородской области сильно переживать не стоит: в девять часов утра значение магнитосферы опустилось до G1 — слабого значения, а уже около 15:00 она должна быть лишь немного возбуждённой. Судя по прогнозам, полностью избавиться от магнитных бурь региону удастся уже в 18:00 сегодняшнего дня.