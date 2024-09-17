Вернулась экстремально сильная магнитная буря: стоит ли переживать?

Posted 17 сентября, 07:19
Published 17 сентября, 07:19
Modified 17 сентября, 07:21
Updated 17 сентября, 07:21
Магнитная буря практически максимального уровня началась на Земле. Повышение класса опасности началось ещё в полночь 17 сентября: тогда магнитосфера оказалось возбуждённой, а к шести часам утра магнитная буря стала очень сильной и достигла значения G4 — предпоследнего по силе.
Из-за такой мощности на Западном полушарии Земли наблюдаются сильные полярные сияния.
Однако жителям Белгородской области сильно переживать не стоит: в девять часов утра значение магнитосферы опустилось до G1 — слабого значения, а уже около 15:00 она должна быть лишь немного возбуждённой. Судя по прогнозам, полностью избавиться от магнитных бурь региону удастся уже в 18:00 сегодняшнего дня.
При этом следующие магнитные бури следует ожидать с 26 по 28 сентября, а затем — с 11 по 14 октября. Но данные ближе к этим датам могут измениться.