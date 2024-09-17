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Posted 17 сентября, 07:19

Published 17 сентября, 07:19

Modified 17 сентября, 07:21

Updated 17 сентября, 07:21

Вновь на Землю обрушилась магнитная буря

Вернулась экстремально сильная магнитная буря: стоит ли переживать?

17 сентября 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
Вновь на Землю обрушилась магнитная буря

На Землю обрушилась экстремально сильная магнитная буря

Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Землю, из-за чего в некоторых регионах начались полярные сияния. Стоит ли переживать белгородцам, ответили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря практически максимального уровня началась на Земле. Повышение класса опасности началось ещё в полночь 17 сентября: тогда магнитосфера оказалось возбуждённой, а к шести часам утра магнитная буря стала очень сильной и достигла значения G4 — предпоследнего по силе.

Из-за такой мощности на Западном полушарии Земли наблюдаются сильные полярные сияния.

Прогноз магнитных бурьПрогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: скрин РИА «Новости». сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Однако жителям Белгородской области сильно переживать не стоит: в девять часов утра значение магнитосферы опустилось до G1 — слабого значения, а уже около 15:00 она должна быть лишь немного возбуждённой. Судя по прогнозам, полностью избавиться от магнитных бурь региону удастся уже в 18:00 сегодняшнего дня.

Прогноз магнитных бурьПрогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

При этом следующие магнитные бури следует ожидать с 26 по 28 сентября, а затем — с 11 по 14 октября. Но данные ближе к этим датам могут измениться.

Прогноз магнитных бурьПрогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Ученые предупреждают о возникновении на Земле мощной магнитной бури в 2025 году
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Россия#Магнитная буря
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