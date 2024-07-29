На Землю обрушится сильная магнитная буря. Она могла стать мощнейшей за многие годы

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По прогнозам учёных из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, влияние магнитных бурь дойдёт до Земли уже этой ночью: в полночь 30 июля ожидается слабая буря — класса G1. Однако после этого времени мощность бури будет увеличиваться.
Так, с шести утра до 11:00 сила бури сохранится на прежней отметке, но уже в 12:00 ожидается магнитная буря класса G2 — средняя, а в 18:00 класса G3 — сильная. После этого времени сильно возбуждённая магнитосфера начнёт немного успокаиваться, однако влияние на планету будет оказывать до вечера 31 июля — в среду в 18:00 класс бури впервые за сутки опустится ниже класса G1, а спустя час магнитосфера снова станет спокойной.
Учёные также рассказали, что настолько сильное возбуждение магнитосферы в ближайшие три дня вероятно на 30%. Сильный магнитный шторм может опуститься на планету с такой же вероятностью, поэтому людей попросили более внимательно относиться к своему здоровью.
Учёные выяснили, что вспышка на Солнце, которая случилась во вторник, 23 июля, могла привести к мощнейшим сильным бурям на Земле. Её класс составил X14 — хоть эта мощность и не самая сильная, которая была зарегистрирована за всё время наблюдений (в 2003 году на горячей звезде случилась вспышка класса X45), она всё равно могла привести к массовым отключениям электроэнергии на Земле и к долгим сильным магнитным бурям.
Сильнейшего влияния на нашу планету в этот раз удалось избежать, поскольку вспышка случилась на обратной от Земли стороне, то есть её сила ушла в противоположную от нас сторону. Если бы она случилась на нашей стороне, то её влияние могло бы быть крайне мощным: например, в мае после вспышки класса X8.7 на протяжении нескольких дней на юге наблюдались полярные сияния. В этот раз последствия могли бы быть сильнее не только для природы и людей, но и для техники.
Вспышка, которая случилась 23 июля, сопровождалась мощным корональным выбросом массы с Солнца, которые могли вызвать сбои в работе радиосвязи на Земле и даже в работе спутников: те могли либо полностью повредиться, либо сойти с орбиты. Связано это с расширением атмосферы планеты под воздействием солнечного ветра.
Несмотря на то, что магнитная буря успокоится к концу 31 июля, магнитосфера может возбудиться в любой момент, так как связана с солнечными вспышками, появление которых предугадать невозможно.
Пока нельзя с точностью сказать, когда ожидается следующая мощная магнитная буря, однако ближайшая, но небольшая по силе, вероятно, достигнет Землю уже 25 августа. По прогнозам учёных, её сила будет слабой — класса G1. При этом вполне вероятно, что в последующие дни мощность бури будет только увеличиваться. Пока же дальше 25 августа учёные спрогнозировать поведение магнитосферы не могут.
Люди, чувствительные к изменениям погоды и окружающей среды, могут испытывать различные проблемы со здоровьем, включая бессонницу, сердечные заболевания и боли в суставах. В такие моменты зачастую у некоторых категорий людей возникает мигрень. Это может произойти с любым человеком, но некоторые люди более восприимчивы к этим изменениям.
Чтобы предотвратить эти проблемы, рекомендуется следить за прогнозом погоды, избегать стрессовых ситуаций, заниматься медитацией и дыхательными упражнениями, хорошо отдыхать и спать, пить много воды и вести здоровый образ жизни. В дни магнитных бурь важно следить за своим давлением и общим состоянием здоровья, пить больше воды и не употреблять соль. Если состояние резко ухудшается, следует немедленно обратиться к врачу.