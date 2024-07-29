bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Землю накроет магнитная буря, которая могла стать мощнейшей за всё время

На Землю обрушится сильная магнитная буря. Она могла стать мощнейшей за многие годы

29 июля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney

Землю накроет магнитная буря, которая могла стать мощнейшей за всё время

Уже завтра, 30 июля, на планету Земля обрушится мощная магнитная буря, которая будет оказывать своё влияние на протяжении двух дней. При этом учёные утверждают, что влияние солнечной вспышки на Землю могло быть ещё сильнее. Что известно и к чему стоит приготовиться? Читайте в нашем материале.

Когда стоит ждать мощную бурю?

По прогнозам учёных из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, влияние магнитных бурь дойдёт до Земли уже этой ночью: в полночь 30 июля ожидается слабая буря — класса G1. Однако после этого времени мощность бури будет увеличиваться.

Так, с шести утра до 11:00 сила бури сохранится на прежней отметке, но уже в 12:00 ожидается магнитная буря класса G2 — средняя, а в 18:00 класса G3 — сильная. После этого времени сильно возбуждённая магнитосфера начнёт немного успокаиваться, однако влияние на планету будет оказывать до вечера 31 июля — в среду в 18:00 класс бури впервые за сутки опустится ниже класса G1, а спустя час магнитосфера снова станет спокойной.

Учёные также рассказали, что настолько сильное возбуждение магнитосферы в ближайшие три дня вероятно на 30%. Сильный магнитный шторм может опуститься на планету с такой же вероятностью, поэтому людей попросили более внимательно относиться к своему здоровью.

Прогноз магнитных бурь на три дняПрогноз магнитных бурь на три дня
Прогноз магнитных бурь на три дня
Фото: xras.ru

Почему магнитные бури могли быть сильнее и почему этого удалось избежать?

Учёные выяснили, что вспышка на Солнце, которая случилась во вторник, 23 июля, могла привести к мощнейшим сильным бурям на Земле. Её класс составил X14 — хоть эта мощность и не самая сильная, которая была зарегистрирована за всё время наблюдений (в 2003 году на горячей звезде случилась вспышка класса X45), она всё равно могла привести к массовым отключениям электроэнергии на Земле и к долгим сильным магнитным бурям.

Сильнейшего влияния на нашу планету в этот раз удалось избежать, поскольку вспышка случилась на обратной от Земли стороне, то есть её сила ушла в противоположную от нас сторону. Если бы она случилась на нашей стороне, то её влияние могло бы быть крайне мощным: например, в мае после вспышки класса X8.7 на протяжении нескольких дней на юге наблюдались полярные сияния. В этот раз последствия могли бы быть сильнее не только для природы и людей, но и для техники.

Вспышка, которая случилась 23 июля, сопровождалась мощным корональным выбросом массы с Солнца, которые могли вызвать сбои в работе радиосвязи на Земле и даже в работе спутников: те могли либо полностью повредиться, либо сойти с орбиты. Связано это с расширением атмосферы планеты под воздействием солнечного ветра.

Когда ждать новые магнитные бури?

Несмотря на то, что магнитная буря успокоится к концу 31 июля, магнитосфера может возбудиться в любой момент, так как связана с солнечными вспышками, появление которых предугадать невозможно.

Пока нельзя с точностью сказать, когда ожидается следующая мощная магнитная буря, однако ближайшая, но небольшая по силе, вероятно, достигнет Землю уже 25 августа. По прогнозам учёных, её сила будет слабой — класса G1. При этом вполне вероятно, что в последующие дни мощность бури будет только увеличиваться. Пока же дальше 25 августа учёные спрогнозировать поведение магнитосферы не могут.

Прогноз магнитных бурь на 20 днейПрогноз магнитных бурь на 20 дней
Прогноз магнитных бурь на 20 дней
Фото: xras.ru

Влияние возбуждённой магнитосферы на людей

Люди, чувствительные к изменениям погоды и окружающей среды, могут испытывать различные проблемы со здоровьем, включая бессонницу, сердечные заболевания и боли в суставах. В такие моменты зачастую у некоторых категорий людей возникает мигрень. Это может произойти с любым человеком, но некоторые люди более восприимчивы к этим изменениям.

Чтобы предотвратить эти проблемы, рекомендуется следить за прогнозом погоды, избегать стрессовых ситуаций, заниматься медитацией и дыхательными упражнениями, хорошо отдыхать и спать, пить много воды и вести здоровый образ жизни. В дни магнитных бурь важно следить за своим давлением и общим состоянием здоровья, пить больше воды и не употреблять соль. Если состояние резко ухудшается, следует немедленно обратиться к врачу.

Снова магнитные бури. Какой они были мощности на этот раз?
Узнать подробнее
Читайте также:
Суперпятно на Солнце может привести к сильнейшим магнитным бурям. Чего ждать?Мощные солнечные вспышки в мае: к каким последствиям приведут и когда ждать новые?Ждать ли магнитные бури в середине июня?
#Александра Склярова#Наука#Магнитные бури#КЦ
Подпишитесь
Ни Демидову, ни Голикову не надо: что пошло не так с восстановлением Белгорода
Сегодня, 08:11
Житель Белгорода оказался «заперт» на Украине и не может вернуться домой второй год
Сегодня, 13:55
Слишком много велосипедистов: в мэрии Белгорода объяснили изменения в парке «Берега»
Сегодня, 13:30
Где рожать? Беременные женщины зря уезжают из Белгорода, считают в правительстве
Сегодня, 11:37
Под Сочи исправили ошибку в табличке с названием города в Белгородской области
Сегодня, 14:11
Энергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧС
Сегодня, 11:27