На Землю обрушится сильная магнитная буря. Она могла стать мощнейшей за многие годы

Сильнейшего влияния на нашу планету в этот раз удалось избежать, поскольку вспышка случилась на обратной от Земли стороне, то есть её сила ушла в противоположную от нас сторону. Если бы она случилась на нашей стороне, то её влияние могло бы быть крайне мощным: например, в мае после вспышки класса X8.7 на протяжении нескольких дней на юге наблюдались полярные сияния. В этот раз последствия могли бы быть сильнее не только для природы и людей, но и для техники.