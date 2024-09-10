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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Ученые предупреждают о возникновении на Земле мощной магнитной бури в 2025 году

Ученые предупреждают о возникновении на Земле мощной магнитной бури в 2025 году

10 сентября 2024, 05:14
Фото: Изображение Midjourney
В 2025 году, согласно прогнозам экспертов, нашу планету охватит сильнейший геомагнитный шторм, который может стать достаточно травмирующим и непредсказуемым для человечества.

Как сообщает newia.ru, в мае этого года на разных континентах можно было наблюдать за фантастическими видами полярного сияния. Однако стоит иметь в виду, что такое явление достаточно опасно.

Речь идет о редчайшей по силе геомагнитной буре, которая стала самой масштабной за последнее двадцатилетие. Также стоит учитывать, что полярное сияние создается благодаря энергетически заряженным частицам, которые попадают в верхние слои атмосферы. Такие частицы могут угрожать работе спутников, электронных приборов, энергосетей и глобальной сети Интернет.

К сентябрю текущего года индекс солнечного цикла дорос до своих максимальных значений, в связи с чем увеличился риск обширных солнечных вспышек и сильных магнитных бурь. Майская геомагнитная буря была достаточно серьезной, однако впереди нашу планету может ждать еще более опасная сентябрьская буря.

Сейчас Солнце приближается к очередному пику своего цикла активности. Ученые считают, что своего апогея солнечная активность достигнет в середине грядущего года, а возможно, и раньше.

На пути к такому пику возрастает число солнечных вспышек и геомагнитных штормов.

Такие бури провоцируют усиление электрических токов вокруг нашей планеты, что может привести к сбоям в работе навигационных и коммуникационных систем. Могут происходить проблемы со спутниковой навигацией и радиосвязью, а также не исключается отключение интернета в общемировых масштабах.

Помимо этого, ряд ученых предостерегает людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у которых из-за магнитных бурь якобы может ухудшиться здоровье.

Другие же ученые считают, что подобные явления не нанесут урона здоровью, а недомогания в эти периоды объясняют самовнушением некоторых пациентов.

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