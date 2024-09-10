Ученые предупреждают о возникновении на Земле мощной магнитной бури в 2025 году

Такие бури провоцируют усиление электрических токов вокруг нашей планеты, что может привести к сбоям в работе навигационных и коммуникационных систем. Могут происходить проблемы со спутниковой навигацией и радиосвязью, а также не исключается отключение интернета в общемировых масштабах.