Ученые предупреждают о возникновении на Земле мощной магнитной бури в 2025 году

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Как сообщает newia.ru, в мае этого года на разных континентах можно было наблюдать за фантастическими видами полярного сияния. Однако стоит иметь в виду, что такое явление достаточно опасно.
Речь идет о редчайшей по силе геомагнитной буре, которая стала самой масштабной за последнее двадцатилетие. Также стоит учитывать, что полярное сияние создается благодаря энергетически заряженным частицам, которые попадают в верхние слои атмосферы. Такие частицы могут угрожать работе спутников, электронных приборов, энергосетей и глобальной сети Интернет.
К сентябрю текущего года индекс солнечного цикла дорос до своих максимальных значений, в связи с чем увеличился риск обширных солнечных вспышек и сильных магнитных бурь. Майская геомагнитная буря была достаточно серьезной, однако впереди нашу планету может ждать еще более опасная сентябрьская буря.
Сейчас Солнце приближается к очередному пику своего цикла активности. Ученые считают, что своего апогея солнечная активность достигнет в середине грядущего года, а возможно, и раньше.
На пути к такому пику возрастает число солнечных вспышек и геомагнитных штормов.
Такие бури провоцируют усиление электрических токов вокруг нашей планеты, что может привести к сбоям в работе навигационных и коммуникационных систем. Могут происходить проблемы со спутниковой навигацией и радиосвязью, а также не исключается отключение интернета в общемировых масштабах.
Помимо этого, ряд ученых предостерегает людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у которых из-за магнитных бурь якобы может ухудшиться здоровье.
Другие же ученые считают, что подобные явления не нанесут урона здоровью, а недомогания в эти периоды объясняют самовнушением некоторых пациентов.