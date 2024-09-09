Магнитная буря обрушится на Белгород. К чему стоит приготовиться?

До вечера 10 сентября магнитосфера на Земле будет спокойной, однако уже в 18:00 она возбудится, а к девяти вечера достигнет класса G1. По мощности буря будет слабой, но в ночь с 10 по 11 сентября усилится до средней интенсивности.