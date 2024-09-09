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Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Ещё одна напасть ожидает белгородцев

Магнитная буря обрушится на Белгород. К чему стоит приготовиться?

9 сентября 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney
Ещё одна напасть ожидает белгородцев

Учёные предупредили о новой магнитной буре

Завтра, 10 сентября, на Белгородскую область обрушится магнитная буря, которая будет оказывать влияние на Землю и 11 сентября. Какой мощности она будет и когда ждать следующую бурю, ответили учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

До вечера 10 сентября магнитосфера на Земле будет спокойной, однако уже в 18:00 она возбудится, а к девяти вечера достигнет класса G1. По мощности буря будет слабой, но в ночь с 10 по 11 сентября усилится до средней интенсивности.

Ближе к утру следующего дня магнитная буря будет стихать: сначала она опустится с G2 до G1, а после полудня магнитосфера полностью успокоится. Однако эта информация пока предворительная: влияние солнечной вспышки может оказаться сильнее, чем предположили учёные.

Следующая магнитная буря ожидается с 26 по 28 сентября.

Отметим, что всем чувствительным к магнитным бурям белгородцам советуют в эти дни меньше выходить из дома, не подвергаться стрессу и тщательно следить за своим здоровьем, чтобы в случае плохого самочувствия незамедлительно обратиться к врачу.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Россия#Магнитные бури
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