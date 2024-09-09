Магнитная буря обрушится на Белгород. К чему стоит приготовиться?

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
До вечера 10 сентября магнитосфера на Земле будет спокойной, однако уже в 18:00 она возбудится, а к девяти вечера достигнет класса G1. По мощности буря будет слабой, но в ночь с 10 по 11 сентября усилится до средней интенсивности.
Ближе к утру следующего дня магнитная буря будет стихать: сначала она опустится с G2 до G1, а после полудня магнитосфера полностью успокоится. Однако эта информация пока предворительная: влияние солнечной вспышки может оказаться сильнее, чем предположили учёные.
Следующая магнитная буря ожидается с 26 по 28 сентября.
Отметим, что всем чувствительным к магнитным бурям белгородцам советуют в эти дни меньше выходить из дома, не подвергаться стрессу и тщательно следить за своим здоровьем, чтобы в случае плохого самочувствия незамедлительно обратиться к врачу.