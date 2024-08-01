Магнитные бури обрушились на Землю в начале августа. Что говорят специалисты?

Однако совсем расслабляться не стоит: предполагается, что в ночь с 1 на 2 августа магнитосфера снова станет возбуждённой. Стать же магнитной бурей у неё шансов мало — всего 15%. В то же время специалисты метеоцентра просят людей быть настороже.