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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Последний летний месяц начался с магнитных бурь

Магнитные бури обрушились на Землю в начале августа. Что говорят специалисты?

1 августа 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney

Последний летний месяц начался с магнитных бурь

Новая магнитная буря уже обрушилась на Землю. Сколько она продлится, какова её мощность и когда ждать новую? На вопросы ответили учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Первый день августа начался с магнитных бурь: их мощность с шести утра средняя — класса G2. К девяти утра магнитные бури чуть утихли и достигли класса G1, став слабыми. К вечеру же, обещают учёные, магнитосфера совсем успокоится.

Однако совсем расслабляться не стоит: предполагается, что в ночь с 1 на 2 августа магнитосфера снова станет возбуждённой. Стать же магнитной бурей у неё шансов мало — всего 15%. В то же время специалисты метеоцентра просят людей быть настороже.

Прогноз магнитных бурьПрогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото: сайт РАН

Сильную солнечную вспышку класса X1.5 заметили ещё в понедельник — 29 июля. Тогда сказать точно, сопровождал ли её корональный выброс массы, было нельзя. Однако начавшиеся 1 августа магнитные бури указывают на то, что солнечная вспышка всё-таки достигла Земли.

Напомним, что с конца июля учёные не ожидали новых магнитных бурь: ближайшая прогнозировалась на 20-е числа августа. В настоящее же время предполагается, что магнитные бури обрушатся на Землю с 25 по 27 августа.

Прогноз магнитных бурьПрогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото: сайт РАН
На Землю обрушится сильная магнитная буря. Она могла стать мощнейшей за многие годы
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#Александра Склярова#Наука#Магнитные бури#КЦ
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