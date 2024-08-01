Магнитные бури обрушились на Землю в начале августа. Что говорят специалисты?

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Первый день августа начался с магнитных бурь: их мощность с шести утра средняя — класса G2. К девяти утра магнитные бури чуть утихли и достигли класса G1, став слабыми. К вечеру же, обещают учёные, магнитосфера совсем успокоится.
Однако совсем расслабляться не стоит: предполагается, что в ночь с 1 на 2 августа магнитосфера снова станет возбуждённой. Стать же магнитной бурей у неё шансов мало — всего 15%. В то же время специалисты метеоцентра просят людей быть настороже.
Сильную солнечную вспышку класса X1.5 заметили ещё в понедельник — 29 июля. Тогда сказать точно, сопровождал ли её корональный выброс массы, было нельзя. Однако начавшиеся 1 августа магнитные бури указывают на то, что солнечная вспышка всё-таки достигла Земли.
Напомним, что с конца июля учёные не ожидали новых магнитных бурь: ближайшая прогнозировалась на 20-е числа августа. В настоящее же время предполагается, что магнитные бури обрушатся на Землю с 25 по 27 августа.