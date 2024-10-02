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Posted 2 октября, 05:55

Published 2 октября, 05:55

Modified 2 октября, 11:08

Updated 2 октября, 11:08

Мужчина ранен из-за атаки дрона в Белгородской области

Дрон атаковал грузовик под Белгородом, ранен водитель

2 октября 2024, 05:55
Фото: 1MI
Мужчина ранен из-за атаки дрона в Белгородской области

Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородском районе

Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось в Черемошном. Пострадавший получил множественные осколочные ранения. Грузовик полностью сгорел.

В Белгородской области растёт число мирных жителей, пострадавших от атак ВСУ. В этот раз ранен водитель в Черемошном в Белгородском районе. Грузовик, за рулём которого он был, атакован дроном.

Мужчина получил осколочные ранения спины, руки и ноги. Пострадавшего водителя намерены перевести на дальнейшее лечение в Белгород.

Грузовик, попавший под атаку дрона, полностью сгорел.

Напомним, что ночью в результате удара БПЛА пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. Произошло это в Тишанке Волоконовского района.

В Минобороны ранее сообщили, что ночью ПВО сбила шесть беспилотников в Белгородской области.

Мужчина и женщина ранены после атаки FPV-дрона в Белгородской области
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