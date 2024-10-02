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Posted 2 октября, 11:09

Published 2 октября, 11:09

Modified 2 октября, 11:25

Updated 2 октября, 11:25

Речи о точном разрыве контракта с «Еврологистиком», судя по всему, пока не идёт

Будут ли белгородские власти досрочно разрывать контракт с «Еврологистиком»?

2 октября 2024, 11:09
Фото: 1MI
Речи о точном разрыве контракта с «Еврологистиком», судя по всему, пока не идёт

В белгородском правительстве ответили о дальнейших отношениях с «Еврологистиком»

Сюжет
Мусор
Губернатор ранее раскритиковал работу перевозчика мусора. Однако в ответе на запрос «Фонаря» пресс-служба правительства не говорит прямо о разрыве контракта с компанией.

Сохранится ли договор с перевозчиком мусора — компанией «Еврологистик»? Ответ попытались узнать журналисты, но в итоге чёткой формулировки от пресс-службы регионального правительства не получили.

«В случае расторжения договоров между „Центром экологической безопасности“ и ООО „Еврологистик“ на оказание услуг по транспортированию ТКО будут произведены новые конкурсные процедуры по выбору транспортировщика», — заявили в министерстве ЖКХ.

Источник уточняет, что иных упоминаний о разрыве договора с «Еврологистиком» нет. Говорится об этом только гипотетически.

С критикой в отношении компании «Еврологистик» губернатор Вячеслав Гладков обрушился на совещании в правительстве 16 сентября. Глава региона добавил, что не видит эту фирму контрагентом и что с проблемой «больше кувыркаться» не будут.

Ранее на претензии ответили и в самом «Еврологистике».

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Мусор#Новости Белгорода#Контракт#Белгород#ЦЭБ#Еврологистик
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