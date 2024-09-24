bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 09:18

Published 24 сентября, 09:18

Modified 24 сентября, 09:18

Updated 24 сентября, 09:18

Белгородцы сообщают о крысах во дворах, а сколько жалоб дошло в УГЖН?

Мусорная проблема превратилась в крысиную? Белгородцы жалуются на грызунов

24 сентября 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы сообщают о крысах во дворах, а сколько жалоб дошло в УГЖН?

Белгородцы жаловались на появление крыс на фоне проблем с вывозом мусора

Сюжет
Мусор
Белгородцы столкнулись с новой проблемой — крысы начали появляться вблизи жилых домов. Всё из-за нерегулярного вывоза мусора, который накапливается во дворах, считают горожане. Сколько раз и где белгородцы жаловались на грызунов, узнали журналисты Go31.

Из-за проблем с вывозом мусора в Белгородской области, которые появились весной-летом 2024 года, белгородцы начали жаловаться на появляющихся вблизи жилых домов крыс. Грызуны захватили свалки, стали растаскивать мусор и мозолить глаза жителям.

В управлении Государственного и жилищного надзора Белгородской области рассказали, что горожане два раза с начала текущего года оставляли претензии по поводу грызунов в Белгороде. Оба раза их заметили на улице Чапаева — у домов № 30 и 32. Для сравнения: в 2022 и 2023 года таких жалоб не было вообще.

Для устранения проблемы УК регулярно обязаны проводить дератизацию и дезинсекцию. Сколько именно подобных мероприятий проводилось за последние годы, в жилнадзоре не уточнили.

При обнаружении грызунов в местах общего пользования следует оперативно обратиться в организацию, обслуживающую дом.

Тариф низкий, мусора мало: «Еврологистик» ответил на претензии по вывозу ТКО
Узнать подробнее
Читайте также:
Последствий обстрелов в Белгороде становится больше, а проблем с мусором — меньшеБелгородская область закупит 124 машины для вывоза мусораБолее 8 кубометров мусора достали из белгородской Везёлки за пять месяцев
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Мусор#Новости Белгорода#Белгород#Грызуны#Крысы#Жалобы жителей
Подпишитесь
Популярное