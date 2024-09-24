Мусорная проблема превратилась в крысиную? Белгородцы жалуются на грызунов

В управлении Государственного и жилищного надзора Белгородской области рассказали, что горожане два раза с начала текущего года оставляли претензии по поводу грызунов в Белгороде. Оба раза их заметили на улице Чапаева — у домов № 30 и 32. Для сравнения: в 2022 и 2023 года таких жалоб не было вообще.