Мусорная проблема превратилась в крысиную? Белгородцы жалуются на грызунов

Posted 24 сентября, 09:18
Published 24 сентября, 09:18
Modified 24 сентября, 09:18
Updated 24 сентября, 09:18
Из-за проблем с вывозом мусора в Белгородской области, которые появились весной-летом 2024 года, белгородцы начали жаловаться на появляющихся вблизи жилых домов крыс. Грызуны захватили свалки, стали растаскивать мусор и мозолить глаза жителям.
В управлении Государственного и жилищного надзора Белгородской области рассказали, что горожане два раза с начала текущего года оставляли претензии по поводу грызунов в Белгороде. Оба раза их заметили на улице Чапаева — у домов № 30 и 32. Для сравнения: в 2022 и 2023 года таких жалоб не было вообще.
Для устранения проблемы УК регулярно обязаны проводить дератизацию и дезинсекцию. Сколько именно подобных мероприятий проводилось за последние годы, в жилнадзоре не уточнили.
При обнаружении грызунов в местах общего пользования следует оперативно обратиться в организацию, обслуживающую дом.