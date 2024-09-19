Мусорная эпопея продолжается: как связаны «Еврологистик» и ставропольский «АС-Строй»?

Posted 19 сентября, 15:01
Published 19 сентября, 15:01
Modified 19 сентября, 15:01
Updated 19 сентября, 15:01
В декабре 2022 года белгородский «Еврологистик» и ставропольский «АС-Строй» подписали восемь договоров аренды на 112 новых мусоровозов. Через десять месяцев «Еврологистик» заключил дополнительные договоры аренды контейнеров, получив 272 восьмикубовых бункера-накопителя и 750 контейнеров объёмом 0,75 кубометра. Часть мусоровозов белгородская компания вернула, в аренде остались 81 машина, из которых три не использовали, так как они пострадали в ДТП.
В ЦЭБ знали, что «Еврологистик» заключил договоры аренды имущества со ставропольской компанией. Стоимость аренды спецтехники, которую взял себе в пользование «Еврологистик», была равна размеру ежемесячных лизинговых платежей. Бухгалтерия ЦЭБа регулярно оплачивала услуги «Еврологистик» по вывозу ТКО, чтобы у перевозчика были средства для расчётов с контрагентами и арендаторами техники и контейнеров. Но в 2022–2024 годах все задолженности перевозчик покрывал самостоятельно.
Но «Центр экологической безопасности» признал, что осуществлял в 2022–2024 годах платежи за «Экотранс» и «Еврологистик» третьим лицам в случаях факторинга или уступки права требования. Почему именно компания решила стать поручителям — не уточняется.
«Фонарь» выяснил, что в руководстве ЦЭБа тогда могла работать некая Елена Забелина, у которой якобы были родственники в «АС-Строй». Забелина действительно работала замгендиректора по производству, но информацию о родственнике в пресс-службе ЦЭБа не подтвердили.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что, хотя владельцем «Центра экологической безопасности» и является область, по закону координировать работу может не только минимущества, но ещё и министерство ЖКХ. Хотя всё, что относится к учредителям ЦЭБа, касается именно минимущества. Оно в прошлом году никаких сделок не одобряло.
Именно в министерстве ЖКХ ответили, что решение о заключении договоров поручительства принимал гендиректор Сергей Дуюн, который покинул свой пост в феврале 2024 года. Согласовывать сделку не требовалось, так как она не была крупной.
Контрольно-счётная палата Белгородской области проверяла работу ЦЭБа за 2019–2022 годы, но выборочно, поэтому договоры поручительства не рассматривались. Известно, что 2021 и 2022 годы региональный оператор закончил с убытками сначала в 116 миллионов рублей, а через год — уже 281 миллиона. В 2023 году Центр закончил с прибылью в 319 миллионов.
Убытки шли из-за преференций неназванным перевозчикам: ЦЭБ недополучал выручку, перечисляя им больше денег. Не оказалось на балансе компании в нужном количестве и бункеров-накопителей, их новому перевозчику — «Еврологистик» — пришлось потом приобретать самостоятельно, и датчиков наполняемости контейнеров.
Кроме того, ЦЭБ вёл незаконные расходы по договорам оказания услуг и гражданско-правовым договорам. Материалы позже передали в правоохранительные органы Белгородской области. В результате в августе 2023 года сотрудники ФСБ задержали членов преступной группы, в которую входили руководители областного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и «Центра экологической безопасности».
Сотрудники, уверены силовики, организовали преступную схему по получению взяток на системной основе от коммерческих структур в особо крупном размере. Уголовные дела в их отношении расследуют до сих пор.
После проверки областное минимущество утвердило новую редакцию устава регионального оператора и создало ревизионную комиссию, которая должна была следить за бухгалтерией Центра.
Начали активно взыскивать долги с юридических и физических лиц, которые не выполняли свои обязательства по договорам оказания услуг за вывоз ТКО. В Арбитражный суд Белгородской области направлены исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения с владельцев объектов размещения ТКО в связи с перерасчётом принятых объёмов.
Следующее судебное заседание по делу между «АС-Строй» и «Еврологистиком» назначено на 26 ноября. Недавно Вячеслав Гладков заявил, что регион закупит 124 мусоровоза для вывоза ТКО. Как это повлияет на ситуацию с вывозом отходов — пока не понятно.