Мусорная эпопея продолжается: как связаны «Еврологистик» и ставропольский «АС-Строй»?

В пресс-службе областного правительства уточнили, что, хотя владельцем «Центра экологической безопасности» и является область, по закону координировать работу может не только минимущества, но ещё и министерство ЖКХ. Хотя всё, что относится к учредителям ЦЭБа, касается именно минимущества. Оно в прошлом году никаких сделок не одобряло.