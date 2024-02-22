«Агро-Белогорье» жалуется губернатору, а у антимонопольщиков возникли вопросы к ЦЭБу

Кроме того, Белгородстат сообщил данные о миграционной ситуации в области. В целом в прошлом году наблюдалась миграционная убыль. Она составила 3649 человек. В сравнении с прошлым годом этот показатель улучшился. В 2022-м миграционная убыль была на 7467 человека больше, чем в 2023 году.