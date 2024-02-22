«Агро-Белогорье» жалуется губернатору, а у антимонопольщиков возникли вопросы к ЦЭБу

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Работники белгородского агрохолдинга отправили обращение к главе региона Вячеславу Гладкову. Коллектив обеспокоен из-за действий «Русагро». Главу региона просят обратить внимание на «рискованные для производственной и социальной сферы региона» действия компании, следует из письма.
Коллективное обращение появилось на фоне судебных споров. Письмо составили после заседания членов объединённой профсоюзной организации ГК «Агро-Белогорье».
В свою очередь в ГК «Русагро» ответили, что суды носят корпоративный характер. К хозяйственной деятельности компании они не относятся.
ФАС России нашла нарушения при определении тарифов на вывоз ТКО в Белгородской области. Расходы в 111 млн рублей оказались экономически необоснованными.
Средства исключили из валовой выручки регионального оператора. Благодаря этому тарифы на 2024 год остались на уровне прошлого года.
Белгородстат опубликовал демографическую ситуацию за 2023 год в регионе. Выяснилось, что смертность в два раза превысила рождаемость в области. Так, в прошлом году родилось больше 10 тыс. человек, а умерло — 20 тысяч.
Также известно, что в 2023 году жители региона стали реже вступать в брак. За 12 месяцев прошлого года было зарегистрировано только 10 158 браков. Это на 10% меньше, чем в 2022 году.
Положительные показатели всё же есть: в области сократилось количество разводов. В прошлом году в регионе развелись 6388 пар, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.
Кроме того, Белгородстат сообщил данные о миграционной ситуации в области. В целом в прошлом году наблюдалась миграционная убыль. Она составила 3649 человек. В сравнении с прошлым годом этот показатель улучшился. В 2022-м миграционная убыль была на 7467 человека больше, чем в 2023 году.
При этом в области сохранился миграционный прирост благодаря обмену населением с новыми регионами России. Прирост составил 2728 человек.
Миграционная убыль со странами СНГ составила 106 человек. Также известно, что из стран дальнего зарубежья в прошлом году приезжали в основном жители Египта, Эквадора и Ирака.
Что касается миграционного прироста в муниципалитетах Белгородской области, то самый высокий показатель оказался в Белгородском районе, где миграционный прирост составил 2820 человек.