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«Агро-Белогорье» жалуется губернатору, а у антимонопольщиков возникли вопросы к ЦЭБу

«Агро-Белогорье» жалуется губернатору, а у антимонопольщиков возникли вопросы к ЦЭБу

22 февраля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Работники белгородского агрохолдинга обратились к главе региона из-за ситуации с «Русагро», ФАС нашла нарушения в тарифах на вывоз ТКО, а Белгородстат раскрыл данные о рождаемости, смертности и миграции в области. Подробнее о событиях 22 февраля читайте в материале Бел.Ру.

Письмо губернатору от «Агро-Белогорья»

Работники белгородского агрохолдинга отправили обращение к главе региона Вячеславу Гладкову. Коллектив обеспокоен из-за действий «Русагро». Главу региона просят обратить внимание на «рискованные для производственной и социальной сферы региона» действия компании, следует из письма.

Коллективное обращение появилось на фоне судебных споров. Письмо составили после заседания членов объединённой профсоюзной организации ГК «Агро-Белогорье».

В свою очередь в ГК «Русагро» ответили, что суды носят корпоративный характер. К хозяйственной деятельности компании они не относятся.

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Претензии антимонопольщиков к ЦЭБу

ФАС России нашла нарушения при определении тарифов на вывоз ТКО в Белгородской области. Расходы в 111 млн рублей оказались экономически необоснованными.

Средства исключили из валовой выручки регионального оператора. Благодаря этому тарифы на 2024 год остались на уровне прошлого года.

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Смертность, рождаемость и миграция

Белгородстат опубликовал демографическую ситуацию за 2023 год в регионе. Выяснилось, что смертность в два раза превысила рождаемость в области. Так, в прошлом году родилось больше 10 тыс. человек, а умерло — 20 тысяч.

Также известно, что в 2023 году жители региона стали реже вступать в брак. За 12 месяцев прошлого года было зарегистрировано только 10 158 браков. Это на 10% меньше, чем в 2022 году.

Положительные показатели всё же есть: в области сократилось количество разводов. В прошлом году в регионе развелись 6388 пар, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.

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Кроме того, Белгородстат сообщил данные о миграционной ситуации в области. В целом в прошлом году наблюдалась миграционная убыль. Она составила 3649 человек. В сравнении с прошлым годом этот показатель улучшился. В 2022-м миграционная убыль была на 7467 человека больше, чем в 2023 году.

При этом в области сохранился миграционный прирост благодаря обмену населением с новыми регионами России. Прирост составил 2728 человек.

Миграционная убыль со странами СНГ составила 106 человек. Также известно, что из стран дальнего зарубежья в прошлом году приезжали в основном жители Египта, Эквадора и Ирака.

Что касается миграционного прироста в муниципалитетах Белгородской области, то самый высокий показатель оказался в Белгородском районе, где миграционный прирост составил 2820 человек.

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