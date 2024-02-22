ЦЭБ установил экономически необоснованные расходы в 111 млн, у ФАС возникли вопросы

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По данным ФАС, региональное управление по госрегулированию цен и тарифов неверно установило единый тариф на услугу по обращению с ТКО для ООО «Центр экологической безопасности» на 2023 год. Антимонопольщики предписали устранить нарушения и проанализировать обоснованность использования субсидий ЦЭБом.
В ходе проверки выяснилось, что региональный оператор установил экономически необоснованные расходы на 111,06 млн рублей. Эти средства в итоге исключили из необходимой валовой выручки предприятия.
В результате удалось установить тарифы на текущий год на уровне 2023 года.