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ТКО

ЦЭБ установил экономически необоснованные расходы в 111 млн, у ФАС возникли вопросы

22 февраля 2024, 08:28
Фото: Bel.ru
ТКО

ФАС предотвратила рост тарифов на ТКО в Белгородской области

Во время проверки Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения в решениях по регулированию цен и тарифов. Региональный оператор установил экономически необоснованные расходы в 111 млн рублей, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

По данным ФАС, региональное управление по госрегулированию цен и тарифов неверно установило единый тариф на услугу по обращению с ТКО для ООО «Центр экологической безопасности» на 2023 год. Антимонопольщики предписали устранить нарушения и проанализировать обоснованность использования субсидий ЦЭБом.

В ходе проверки выяснилось, что региональный оператор установил экономически необоснованные расходы на 111,06 млн рублей. Эти средства в итоге исключили из необходимой валовой выручки предприятия.

В результате удалось установить тарифы на текущий год на уровне 2023 года.

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#Общество#Белгородская область#Тарифы#Фас#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#ООО «ЦЭБ»#ТКО
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