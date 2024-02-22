Белгородцы продолжают уезжать: что происходит с миграцией

В 2023 году на территории области была зафиксирована миграционная убыль. Она составила 3649 человек. Отметим, что это на 7467 человек меньше, чем годом ранее. В 2022 году миграционная убыль составила 9513 человек (данные за период с января по ноябрь). Отрицательное миграционное сальдо отмечается в обмене населением с другими регионами РФ.