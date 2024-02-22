Белгородцы продолжают уезжать: что происходит с миграцией

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В 2023 году на территории области была зафиксирована миграционная убыль. Она составила 3649 человек. Отметим, что это на 7467 человек меньше, чем годом ранее. В 2022 году миграционная убыль составила 9513 человек (данные за период с января по ноябрь). Отрицательное миграционное сальдо отмечается в обмене населением с другими регионами РФ.
Миграционный прирост сохранился в обмене населением с ДНР, ЛНР, а также с Запорожской и Херсонской областями и составил 2728 человек.
Миграционная убыль со странами СНГ составила 106 человек. Наряду с этим миграционный прирост сложился в обмене населением с Киргизией, Казахстаном, Таджикистаном, Туркменией, Молдовой, Азербайджаном и Арменией. Миграционный прирост составил 507 человек.
Из стран дальнего зарубежья в прошлом году прибыли 2054 человека, а уехали из области в эти страны 2798 человек. Миграционная убыль составила 744 человека.
Наибольшую часть прибывших из дальнего зарубежья составили граждане Египта (519 человек), Ирака (143 человека), Эквадора (135 человек).
Стоит отметить, что миграционный прирост наблюдался в Яковлевском горокруге — 345 человека, Новооскольском горокруге — 119 человек, Алексеевском горокруге — 49 человек, а также в Белгородском районе — 2820 человек, Красногвардейском районе — 250 человек, Прохоровском районе — 126 человек, Волоконовском районе — 30 человек и Красненском районе — 18 человек.