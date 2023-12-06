У православного детсада в Белгороде нашли нарушение требований в сфере миграции

Православный детский сад привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Согласно этой части, «Покровский» как юридическое лицо может получить штраф от 400 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.