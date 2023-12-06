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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:31

Ребёнок в детском саду

У православного детсада в Белгороде нашли нарушение требований в сфере миграции

6 декабря 2023, 06:29
Фото: 1MI
Ребёнок в детском саду
В частном детском саду провело внеплановую проверку управление по вопросам миграции белгородского УМВД. Обнаружили одно нарушение.
Сюжет
Штраф

Проверку УВМ проводило в середине ноября, как указано на сайте Единого реестра проверок, с целью контроля и надзора за соблюдением миграционного законодательства РФ. Основанием для внеплановой проверки ЧДОУ «Православный детский сад „Покровский“» стало возможное нарушение работодателем обязательных требований «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В результате нарушение всё-таки обнаружили — православный детский сад вовремя не уведомил региональное УМВД о том, что с иностранным гражданином заключили трудовой договор. Уведомление в ведомство всё-таки отправили, но в срок, превышающий три рабочих дня с даты заключения договора.

Православный детский сад привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Согласно этой части, «Покровский» как юридическое лицо может получить штраф от 400 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Напомним, в октябре под проверку попал другой православный детский сад. ЧДОУ «Православный детский сад „Рождественский“» проверило региональное Управление Минюста РФ. У организации обнаружили нарушения в отчётности о доходах, полученных от иностранных источников, которые должны устранить до 25 декабря.

Устранить до 25-го: Минюст рассказал о нарушениях в православном детсаду в Белгороде
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#Штраф#Административная ответственность#УМВД#Проверка#Миграция#Новости Белгорода#Трудовой договор#Миграционное законодательство#Белгород#Православный детсад#Екатерина Никулина#Иностранные граждане#Нарушение требований
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