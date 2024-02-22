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Миграционная убыль

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2024
Белгородцы продолжают уезжать: что происходит с миграцией
22 февраля, 11:57
2023
В Белгородскую область с начала года приехало 1419 человек из дальнего зарубежья
16 ноября 2023, 13:36
В Белгороде и Шебекино — убыль, в Белгородском районе — прирост: о миграции в регионе
17 мая 2023, 14:57
Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
21 февраля 2023, 08:36
Не первая, но в лидерах: кто опередил Белгородскую область в РФ по миграционной убыли
12 января 2023, 14:30
2022
В Брянск приезжают, из Белгорода уезжают: миграция в эпоху спецоперации
7 ноября 2022, 10:00

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