В Белгороде и Шебекино — убыль, в Белгородском районе — прирост: о миграции в регионе

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
На территории Белгородской области сохраняется миграционная убыль. За январь–март 2023 года она составила 86 человек. Показатель связан с миграционным обменом населением с субъектами РФ и странами дальнего зарубежья.
Миграционная убыль по результатам обмена населением с другими регионами России составила 464 человека. Она увеличилась на 156 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом миграционный прирост сохраняется в обмене населением с присоединёнными регионами. Его величина составила 836 человек.
Миграционный прирост при обмене со странами СНГ равняется 435. Обменивались населением в основном с Украиной, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Суммарная
величина составила 409 человек.
Из дальних стран в регион прибыло 614 человек, а уехал в указанные государства 671 человек. Миграционная убыль составила 57 человек.
Миграционный прирост фиксируют в ряде муниципалитетов. В их числе Белгородский район (360 человек), Яковлевский (121) и Новооскольский (116) горокруга. Миграционная убыль сохраняется в том числе в Белгороде (320 человек), Шебекинском горокруге (121), Корочанском районе (135).