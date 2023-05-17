В Белгороде и Шебекино — убыль, в Белгородском районе — прирост: о миграции в регионе

Миграционная убыль по результатам обмена населением с другими регионами России составила 464 человека. Она увеличилась на 156 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом миграционный прирост сохраняется в обмене населением с присоединёнными регионами. Его величина составила 836 человек.