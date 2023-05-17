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В Белгороде и Шебекино — убыль, в Белгородском районе — прирост: о миграции в регионе

17 мая 2023, 14:57
Фото: 1MI

Миграционная убыль сохраняется в Белгородской области

Статистику по итогам января-марта привёл Белгородстат.

На территории Белгородской области сохраняется миграционная убыль. За январь–март 2023 года она составила 86 человек. Показатель связан с миграционным обменом населением с субъектами РФ и странами дальнего зарубежья.

Миграционная убыль по результатам обмена населением с другими регионами России составила 464 человека. Она увеличилась на 156 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом миграционный прирост сохраняется в обмене населением с присоединёнными регионами. Его величина составила 836 человек.

Миграционный прирост при обмене со странами СНГ равняется 435. Обменивались населением в основном с Украиной, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Суммарная
величина составила 409 человек.

Из дальних стран в регион прибыло 614 человек, а уехал в указанные государства 671 человек. Миграционная убыль составила 57 человек.

Миграционный прирост фиксируют в ряде муниципалитетов. В их числе Белгородский район (360 человек), Яковлевский (121) и Новооскольский (116) горокруга. Миграционная убыль сохраняется в том числе в Белгороде (320 человек), Шебекинском горокруге (121), Корочанском районе (135). 

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#Белгородская область#Белгород#Миграция#Общество#Миграционная убыль#Белгородстат#Наталья Корявых
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