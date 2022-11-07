По миграционной убыли населения Белгородскую область в ЦФО обошла только Москва

За первые восемь месяцев текущего года приграничный регион покинуло 33,8 тыс. человек. Миграционная убыль составила 7,2 тыс. По этому показателю в ЦФО Белгородскую область обошла только Москва. Если сравнивать со всеми регионами, Белгородчина по миграционной убыли на пятом месте.

Сюжет Эксклюзив