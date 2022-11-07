Росстат представил общие итоги миграции населения в январе–августе текущего года. Согласно данным ведомства, Белгородскую область в первые восемь месяцев 2022 года покинуло 33,8 тыс. человек, прибыло — 26,7 тыс. человек. Миграционная убыль составила 7,2 тыс. человек. Для сравнения: в 2021 году в Белгородкой области наблюдался миграционный прирост в 2,4 тыс. человека.
По убыли населения за восемь месяцев Белгородскую область в Центральном федеральном округе обошла только Москва (-28,1 тыс. человек). Значительные показатели миграционной убыли наблюдались также в Смоленской (-3,6 тыс. человек), Воронежской (-3,2 тыс.), Тамбовской (-1,9 тыс.), Ярославской (-1,6 тыс.), Курской (-1,4 тыс.) и Орловской (-1,2 тыс.) областях.
Среди граничащих с Украиной регионов ЦФО у Белгородской области — наибольший показатель (в сравнении с Воронежской и Курской областями). Примечательно, что в то же время в Брянской области наблюдался небольшой прирост — в 279 человек.
Наибольший показатель миграционной убыли в России был в Москве, следом за ней — Томская область (-11,8 тыс. человек). Третье-четвёртое места разделили Санкт-Петербург и Приморский край (-7,9 тыс. в обоих случаях), а Белгородская область — на пятой строчке.
В целом по РФ в первые восемь месяцев наблюдалась миграционная убыль: -62,6 тыс. человека. В Росстате добавили, что в январе–августе отмечалось уменьшение миграционного потока в обмене населением со всеми государствами — участниками СНГ.
Ранее редакция «Бел.Ру» выяснила, собираются ли белгородцы уезжать из областного центра. Большинство опрошенных заявило, что не планирует переезжать в другое место. Однако статистика по итогам проведённой в России частичной мобилизации может сильно измениться.