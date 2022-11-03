Белгородцы рассказали о решении уехать из области на фоне обстрелов

Андрей работает в Белгороде журналистом. Когда в начале лета участились обстрелы приграничных сёл области, они договорились с девушкой уехать после первого прилёта по Белгороду. Так и произошло после трагедии 3 июля. Напомним, 3 июля ВСУ атаковали областной центр с помощью трёх ракет «Точка-У». Все ракеты были сбиты системой ПВО, однако одна кассетная часть сдетонировала над жилыми домами, что привело к жертвам и серьёзным разрушениям.
В этот день Андрей и его девушка приняли решение переехать в Ярославль. Обратно пара вернулась только в начале августа.
Два месяца после этого мы жили в Белгороде, лишь иногда пугаясь ночных хлопков, пока всё опять не участилось. Я уезжать не хотел, но сильно давила мама — по сообщениям в соцсетях к концу сентября можно было составить представление о Белгороде, как о фронтовом городе. Потом случилась частичная мобилизация, которая как будто подытожила плачевность ситуации на границе.
Андрей
После участившихся за последний месяц обстрелов Андрей снова принял решение уехать из города: «Как сейчас вижу, не зря. Каждый день читаю и сам пишу новости, по которым понятно, что возвращаться рано. Редактор пошёл навстречу и разрешил работать удалённо, а университет перевели на дистант, а, значит, в Белгород пока можно не спешить».
Вопрос о возвращении в Белгород пока остаётся открытым: «Я вернуться хочу, а девушке страшно. Решили, что момент возвращения произойдёт интуитивно». Не раньше наступления Нового года пара сможет вернуться домой, подчёркивает Андрей.
Ещё одна жительница Белгорода Марина после участившихся обстрелов в приграничных сёлах и громких звуков в городе приняла решение переехать в Москву.
Мне стало страшно за свою жизнь. Также я уже давно не могу нормально спать. Вечно всё бахает. Просто ужасно.
Марина
Девушка подчёркивает, что даже после переезда она боится громких звуков: «Особенно в метро, когда поезд подъезжает к платформе в тоннеле».
Белгородка Ирина также на время уезжала из города, но решила вернуться. Девушка отмечает, что не является местным жителем и, в случае чего, уехать ей будет проще. Последней каплей, отмечает Ирина, стали для неё частые обстрелы в середине октября.
Ранее «Бел.Ру» также проводило опрос среди местных жителей, чтобы выяснить, как на них отразилась обстановка в регионе — в начале октября ни дня не обходилось без обстрелов ВСУ. Горожане рассказывали, что переезжать пока не планируют, но на всякий случай собрали документы. Другие отмечали, что останутся в Белгороде со своими близкими, а некоторые благодарили военнослужащих ПВО.