Белгородцы рассказали о решении уехать из области на фоне обстрелов

После участившихся за последний месяц обстрелов Андрей снова принял решение уехать из города: «Как сейчас вижу, не зря. Каждый день читаю и сам пишу новости, по которым понятно, что возвращаться рано. Редактор пошёл навстречу и разрешил работать удалённо, а университет перевели на дистант, а, значит, в Белгород пока можно не спешить».