Уезжать ли из Белгорода? Мнения жителей города

2905 респондентов решили просто посмотреть результаты голосования. Остальные опрошенные поделились на тех, кто не планирует уезжать, и тех, кто думает о переезде. 1875 человек заявили, что никогда не покинут Белгород. 1604 человека ответили, что ещё думают, переезжать или остаться.