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Уезжать ли из Белгорода? Мнения жителей города

Вчера, 14:43
Фото: 1MI

Жители Белгорода ответили на вопрос о переезде

Большинство опрошенных нами жителей Белгорода заявили, что не планируют переезжать в другой регион или страну в связи с регулярными обстрелами.

Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, сколько жителей Белгорода решили уехать из города в связи с непростой ситуацией в регионе. В областном центре участились обстрелы, многие горожане устали и боятся «громких звуков» в небе. Мы провели опрос среди наших читателей на сайте и в социальных сетях. В голосовании принял участие 6851 человек.

2905 респондентов решили просто посмотреть результаты голосования. Остальные опрошенные поделились на тех, кто не планирует уезжать, и тех, кто думает о переезде. 1875 человек заявили, что никогда не покинут Белгород. 1604 человека ответили, что ещё думают, переезжать или остаться.

556 человек отметили, что уже уехали из города — 298 человек переехали в другую страну/регион в связи с событиями последней недели, 196 человек уехали из Белгорода в связи с событиями последнего месяца, а 62 человека ответили, что переехали в начале спецоперации.

Ранее мы также проводили опрос среди жителей Белгорода, где горожане высказались о постоянных обстрелах города. Некоторые заявили, что уже собрали документы и в случае ухудшения ситуации переедут. Другие надеются, что обстрелы скоро прекратятся.

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