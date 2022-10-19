Уезжать ли из Белгорода? Мнения жителей города

Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, сколько жителей Белгорода решили уехать из города в связи с непростой ситуацией в регионе. В областном центре участились обстрелы, многие горожане устали и боятся «громких звуков» в небе. Мы провели опрос среди наших читателей на сайте и в социальных сетях. В голосовании принял участие 6851 человек.
2905 респондентов решили просто посмотреть результаты голосования. Остальные опрошенные поделились на тех, кто не планирует уезжать, и тех, кто думает о переезде. 1875 человек заявили, что никогда не покинут Белгород. 1604 человека ответили, что ещё думают, переезжать или остаться.
556 человек отметили, что уже уехали из города — 298 человек переехали в другую страну/регион в связи с событиями последней недели, 196 человек уехали из Белгорода в связи с событиями последнего месяца, а 62 человека ответили, что переехали в начале спецоперации.
Ранее мы также проводили опрос среди жителей Белгорода, где горожане высказались о постоянных обстрелах города. Некоторые заявили, что уже собрали документы и в случае ухудшения ситуации переедут. Другие надеются, что обстрелы скоро прекратятся.