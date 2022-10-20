В какие страны можно уехать из России без визы

По состоянию на сентябрь напрямую из России можно уехать в следующие страны:
Виза не нужна, если находишься в стране до 180 дней в течение года.
Правила въезда. С 1 мая для въезда в страну не нужно сдавать тест на ковид, предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесённом заболевании.
Виза не нужна, если находишься в стране до 90 дней
Правила въезда. Детям до 18 лет справки не нужны. Для всех остальных необходимо предъявить сертификат о вакцинации (можно «Спутник V») или справку о выздоровлении.
Визу можно оформить по прилёте. Стоимость зависит от срока пребывания. Также можно оформить электронную визу на 14 дней или на месяц. Но в этом случае, помимо визового сбора, придётся ещё дополнительно заплатить за обработку документов.
Правила въезда. Страна отменила все коронавирусные ограничения для въезда путешественников.
Виза не нужна на срок до 90 дней. После этого нужно получить разрешение на временное или постоянное проживание.
Правила въезда. Беларусь отменила все коронавирусные ограничения для путешественников.
Виза не нужна, если находишься в стране до 90 дней.
Правила въезда. Для въезда в Венесуэлу нужно предъявить на выбор отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. До поездки нужно заполнить электронную анкету, а всем, кто старше пяти лет, по прилёте сдать ещё один ПЦР-тест за свой счёт.
Виза не нужна на срок пребывания до 360 дней.
Правила въезда. С 15 июня Грузия отметила все ограничения, которые ранее были связаны с пандемией коронавируса.
Визу для въезда в Египет оформляют заранее на специальном портале или в аэропорту страны.
Правила въезда. С 17 июня Египет отметил все коронавирусные ограничения.
Виза не нужна, если находишься в стране до 90 дней.
Правила въезда. Перед въездом нужно заполнить декларацию и купить страховку, которая покрывает лечение от коронавируса.
Виза не нужна, если находишься в стране до 30 дней.
Правила въезда. С 8 июня Казахстан также отменил все коронавирусные ограничения.
Виза не нужна, если находишься в стране до 90 дней в течение полугода.
Правила въезда. Все туристы сдают ПЦР-тест в течение 48 часов или антиген-тест в течение 24 часов до вылета в Катар и регистрируются на специальной платформе для путешественников. После прилёта нужно установить мобильное приложение для отслеживания контактов с заболевшими и посещения общественных мест.
Виза не нужна, если находишься в стране до 90 дней.
Как добраться. В Киргизию летают «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Avia Traffic Company, S7.
Правила въезда. С 1 мая для поездки в Киргизию не нужно сдавать ПЦР-тест или предъявлять сертификат о вакцинации.
Виза не нужна, если находишься в стране до 30 дней.
Правила въезда. Для поездки не нужно сдавать ПЦР-тест, предъявлять сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении. Однако необходимо заполнить анкету за 96 часов до вылета и повторно — за 96 часов до возвращения в свою страну.
Виза не нужна, если находишься в стране до 30 дней.
Правила въезда. С 14 марта путешественники могут не сдавать ПЦР-тест или предъявлять сертификат о вакцинации.
Визу для въезда получают бесплатно по прилёте. У детей должен быть собственный паспорт: несовершеннолетних, вписанных в паспорт родителей, в страну не пустят.
Правила въезда. В конце февраля ОАЭ ввели послабления для путешественников. Переболевшие коронавирусом за последние 30 дней и вакцинированные туристы могут не сдавать тест.
Непривитым придётся сдать ПЦР-тест в течение 48 часов до поездки. Также всем путешественникам нужно купить страховку, которая покрывает лечение от ковида.
Виза не нужна, если находишься в стране до 30 дней.
Правила въезда. С 3 мая Сербия отменила все коронавирусные ограничения.
Виза россиянам не нужна, если находишься в стране до 90 дней.
Правила въезда. Непривитые путешественники сдают ПЦР-тест в течение 72 часов до въезда в страну. Вакцинированные — предъявляют сертификат о прививке.
Виза не нужна, если находишься в стране до 60 дней. Затем можно выехать из страны и вернуться ещё на 30 дней.
Правила въезда. С 1 июня не нужно сдавать ПЦР-тест, предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесённом заболевании.
Виза не нужна, если находишься в стране до 60 дней.
Правила въезда. С 10 июня Узбекистан отменил все ковидные ограничения.
Граждане РФ могут попасть и в другие страны, которые принимают туристов. Но туда придётся лететь с пересадками. Чаще всего пересадку предлагают сделать в Турции, Сербии или ОАЭ.