Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В какие страны можно уехать из России без визы

Вчера, 13:53
Фото: 1MI
На фоне специальной военной операции количество стран, в которые можно уехать или улететь из России, сократилось. Журналисты «Бел.Ру» собрали воедино полезную информацию для путешественников со списком стран, при посещении которых не нужна виза.

Куда можно уехать напрямую из России без визы

По состоянию на сентябрь напрямую из России можно уехать в следующие страны:

  • Армения
  • Азербайджан
  • Бахрейн
  • Беларусь
  • Венесуэла
  • Грузия
  • Египет
  • Израиль
  • Казахстан
  • Катар
  • Киргизия
  • Мальдивы
  • Монголия
  • ОАЭ
  • Сербия
  • Таджикистан
  • Турция
  • Узбекистан

Безвизовый срок пребывания

Армения

Виза не нужна, если находишься в стране до 180 дней в течение года.

Правила въезда. С 1 мая для въезда в страну не нужно сдавать тест на ковид, предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесённом заболевании.

Азербайджан

Виза не нужна, если находишься в стране до 90 дней

Правила въезда. Детям до 18 лет справки не нужны. Для всех остальных необходимо предъявить сертификат о вакцинации (можно «Спутник V») или справку о выздоровлении.

Бахрейн

Визу можно оформить по прилёте. Стоимость зависит от срока пребывания. Также можно оформить электронную визу на 14 дней или на месяц. Но в этом случае, помимо визового сбора, придётся ещё дополнительно заплатить за обработку документов.

Правила въезда. Страна отменила все коронавирусные ограничения для въезда путешественников.

Беларусь

Виза не нужна на срок до 90 дней. После этого нужно получить разрешение на временное или постоянное проживание.

Правила въезда. Беларусь отменила все коронавирусные ограничения для путешественников.

Венесуэла

Виза не нужна, если находишься в стране до 90 дней.

Правила въезда. Для въезда в Венесуэлу нужно предъявить на выбор отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. До поездки нужно заполнить электронную анкету, а всем, кто старше пяти лет, по прилёте сдать ещё один ПЦР-тест за свой счёт.

Грузия

Виза не нужна на срок пребывания до 360 дней.

Правила въезда. С 15 июня Грузия отметила все ограничения, которые ранее были связаны с пандемией коронавируса.

Египет

Визу для въезда в Египет оформляют заранее на специальном портале или в аэропорту страны.

Правила въезда. С 17 июня Египет отметил все коронавирусные ограничения.

Израиль

Виза не нужна, если находишься в стране до 90 дней.

Правила въезда. Перед въездом нужно заполнить декларацию и купить страховку, которая покрывает лечение от коронавируса.

Казахстан

Виза не нужна, если находишься в стране до 30 дней.

Правила въезда. С 8 июня Казахстан также отменил все коронавирусные ограничения.

Катар

Виза не нужна, если находишься в стране до 90 дней в течение полугода.

Правила въезда. Все туристы сдают ПЦР-тест в течение 48 часов или антиген-тест в течение 24 часов до вылета в Катар и регистрируются на специальной платформе для путешественников. После прилёта нужно установить мобильное приложение для отслеживания контактов с заболевшими и посещения общественных мест.

Киргизия

Виза не нужна, если находишься в стране до 90 дней.

Как добраться. В Киргизию летают «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Avia Traffic Company, S7.

Правила въезда. С 1 мая для поездки в Киргизию не нужно сдавать ПЦР-тест или предъявлять сертификат о вакцинации.

Мальдивы

Виза не нужна, если находишься в стране до 30 дней.

Правила въезда. Для поездки не нужно сдавать ПЦР-тест, предъявлять сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении. Однако необходимо заполнить анкету  за 96 часов до вылета и повторно — за 96 часов до возвращения в свою страну.

Монголия

Виза не нужна, если находишься в стране до 30 дней.

Правила въезда. С 14 марта путешественники могут не сдавать ПЦР-тест или предъявлять сертификат о вакцинации.

ОАЭ

Визу для въезда получают бесплатно по прилёте. У детей должен быть собственный паспорт: несовершеннолетних, вписанных в паспорт родителей, в страну не пустят.

Правила въезда. В конце февраля ОАЭ ввели послабления для путешественников. Переболевшие коронавирусом за последние 30 дней и вакцинированные туристы могут не сдавать тест.

Непривитым придётся сдать ПЦР-тест в течение 48 часов до поездки. Также всем путешественникам нужно купить страховку, которая покрывает лечение от ковида.

Сербия

Виза не нужна, если находишься в стране до 30 дней.

Правила въезда. С 3 мая Сербия отменила все коронавирусные ограничения.

Таджикистан

Виза россиянам не нужна, если находишься в стране до 90 дней.

Правила въезда. Непривитые путешественники сдают ПЦР-тест в течение 72 часов до въезда в страну. Вакцинированные — предъявляют сертификат о прививке.

Турция

Виза не нужна, если находишься в стране до 60 дней. Затем можно выехать из страны и вернуться ещё на 30 дней.

Правила въезда. С 1 июня не нужно сдавать ПЦР-тест, предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесённом заболевании.

Узбекистан

Виза не нужна, если находишься в стране до 60 дней.

Правила въезда. С 10 июня Узбекистан отменил все ковидные ограничения.

Въезд в другие страны

Граждане РФ могут попасть и в другие страны, которые принимают туристов. Но туда придётся лететь с пересадками. Чаще всего пересадку предлагают сделать в Турции, Сербии или ОАЭ.

Читайте также:
Белгородец отсудил у турагента более 235 тыс. рублей за несостоявшийся отдыхОтдых основы в матче кубка не помог белгородскому «Салюту» отобрать очки у «Калуги»На отдых победителей IT-школы в Калужской области потратят 1,6 млн рублей
#Общество#Белгородская область#Виза#Россия#Полет#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Как выглядит село Никольское под Белгородом после обстрела: фоторепортаж
Вчера, 15:25
Гладков рекомендовал продлить каникулы в белгородских школах
Вчера, 09:23
«Там нужен больше»: белгородский доброволец «Ахмата» хочет вернуться в зону СВО
Вчера, 16:26
Гладков рассказал о комендантском часе в Белгородской области
Вчера, 19:34
В Ространснадзоре рассказали об иске к ЕТК и ещё к двум белгородским перевозчикам
Вчера, 16:44
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59