В какие страны можно уехать из России без визы

Правила въезда. Для въезда в Венесуэлу нужно предъявить на выбор отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. До поездки нужно заполнить электронную анкету, а всем, кто старше пяти лет, по прилёте сдать ещё один ПЦР-тест за свой счёт.