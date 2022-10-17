Белгородцы заподозрили, что жена губернатора уехала из Белгородской области

В своих соцсетях губернатор Белгородской области нередко показывал свою личную жизнь - кошку, детей, семью, любимые рецепты. Однако в последнее время белгородцы стали замечать, что жена главы региона не фигурирует на фото и видео. 17 октября во время традиционного прямого эфира "10 вопросов губернатору" жительница Белгородской области спросила чиновника, действительно ли его супруга покинула регион.