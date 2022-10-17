Белгородцы заподозрили, что жена губернатора уехала из Белгородской области

В своих соцсетях губернатор Белгородской области нередко показывал свою личную жизнь - кошку, детей, семью, любимые рецепты. Однако в последнее время белгородцы стали замечать, что жена главы региона не фигурирует на фото и видео. 17 октября во время традиционного прямого эфира "10 вопросов губернатору" жительница Белгородской области спросила чиновника, действительно ли его супруга покинула регион.
Вячеслав Гладков отметил, что его жена с ним. Она никуда не уехала и зайдёт за ним после работы, после чего супруги отправятся на прогулку.
Это больше я её не вижу, чем вы. Потому что уезжаю - дома все спят, приезжаю - уже все спят. Поэтому сейчас то, что иногда показывал во время субботних и воскресных эфиров, что-то упускаю. Не хочется, чтобы это выглядело искусственно, и чтобы кого-то не обидеть.
Вячеслав Гладков