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Белгородцы заподозрили, что жена губернатора уехала из Белгородской области

Сегодня, 17:21
Фото: Вячеслав Гладков в Telegram

Где находится жена губернатора Белгородской области?

Об этом жительница региона спросила Вячеслава Гладкова. Глава уточнил, что его супруга в Белгороде и покидать регион не собирается.

В своих соцсетях губернатор Белгородской области нередко показывал свою личную жизнь - кошку, детей, семью, любимые рецепты. Однако в последнее время белгородцы стали замечать, что жена главы региона не фигурирует на фото и видео. 17 октября во время традиционного прямого эфира "10 вопросов губернатору" жительница Белгородской области спросила чиновника, действительно ли его супруга покинула регион.

Вячеслав Гладков отметил, что его жена с ним. Она никуда не уехала и зайдёт за ним после работы, после чего супруги отправятся на прогулку.

Это больше я её не вижу, чем вы. Потому что уезжаю - дома все спят, приезжаю - уже все спят. Поэтому сейчас то, что иногда показывал во время субботних и воскресных эфиров, что-то упускаю. Не хочется, чтобы это выглядело искусственно, и чтобы кого-то не обидеть.

Вячеслав Гладков

 

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