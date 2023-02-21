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Published Сегодня, 08:36

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Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе

21 февраля 2023, 08:36
Фото: 1MI

Белгородстат раскрыл данные о миграции в Белгородской области

В период с января по ноябрь 2022 года в регионе наблюдалась миграционная убыль. Она составила 9513 человек, следует из статистики Белгородстата.

Белгородцы продолжают покидать регион. В период с января по ноябрь 2022 года миграционная убыль населения составила 9513 человек. Причём в другие области уехали 4497 человек, а в страны СНГ и другие государства — 5016 человек.

Положительное миграционное сальдо сохраняется в обмене населением с субъектами Дальневосточного федерального округа и составляет 46 человек. Что касается стран СНГ, то наиболее высоким стал показатель обмена населением с Таджикистаном — 47 человек. Из стран дальнего зарубежья: с Египтом — 214 человек, Алжиром — 30 человек и Гаити — 22 человека, причём большинство из них — студенты.

Ранее сообщалось, что Белгородскую область по итогам девяти месяцев прошлого года покинули 42,4 тыс. человек. Миграционная убыль составила 8,2 тыс. Это второе место по ЦФО и четвёртое по всей стране. Лидирует Москва — там убыль составила 27,7 тыс.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Миграция#Общество#Миграционная убыль#Белгородстат
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