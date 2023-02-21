Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:39
Белгородцы продолжают покидать регион. В период с января по ноябрь 2022 года миграционная убыль населения составила 9513 человек. Причём в другие области уехали 4497 человек, а в страны СНГ и другие государства — 5016 человек.
Положительное миграционное сальдо сохраняется в обмене населением с субъектами Дальневосточного федерального округа и составляет 46 человек. Что касается стран СНГ, то наиболее высоким стал показатель обмена населением с Таджикистаном — 47 человек. Из стран дальнего зарубежья: с Египтом — 214 человек, Алжиром — 30 человек и Гаити — 22 человека, причём большинство из них — студенты.
Ранее сообщалось, что Белгородскую область по итогам девяти месяцев прошлого года покинули 42,4 тыс. человек. Миграционная убыль составила 8,2 тыс. Это второе место по ЦФО и четвёртое по всей стране. Лидирует Москва — там убыль составила 27,7 тыс.