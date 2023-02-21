Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе

Положительное миграционное сальдо сохраняется в обмене населением с субъектами Дальневосточного федерального округа и составляет 46 человек. Что касается стран СНГ, то наиболее высоким стал показатель обмена населением с Таджикистаном — 47 человек. Из стран дальнего зарубежья: с Египтом — 214 человек, Алжиром — 30 человек и Гаити — 22 человека, причём большинство из них — студенты.