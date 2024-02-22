Смертность в два раза превысила рождаемость в Белгородской области

В 2023 году белгородцы реже создавали новые семьи: за 12 месяцев зарегистрировано всего 10 158 браков, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. При этом уменьшилось и количество разводов. В 2022 году белгородцы разводились на 2,9% чаще. В 2023 же году на развод решились только 6388 пар.