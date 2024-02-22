Смертность в два раза превысила рождаемость в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Численность населения Белгородской области на 1 января 2024 года составила 1,5 млн человек. Горожан в регионе больше, чем селян: в процентном соотношении это 65,3% и 34,7% соответственно.
За 2023 год в регионе родилось 10 024 ребёнка. Из них первенцы составили 42,2%, вторыми дети родились в 34,8% случаев, третьими — в 15,6%, а четвёртыми и более — в 7,3% случаев.
За год умерло 20 163 белгородца. Однако этот показатель меньше, чем в 2022-м: число уменьшилось на 1591.
В 2023 году белгородцы реже создавали новые семьи: за 12 месяцев зарегистрировано всего 10 158 браков, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. При этом уменьшилось и количество разводов. В 2022 году белгородцы разводились на 2,9% чаще. В 2023 же году на развод решились только 6388 пар.