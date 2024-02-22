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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Белгородстат представил демографическую статистику за 2023 год

Смертность в два раза превысила рождаемость в Белгородской области

22 февраля 2024, 11:03
Фото: 1MI

Белгородстат представил демографическую статистику за 2023 год

Статистики подсчитали численность населения, данные по рождаемости, смертности. Известно, что число умерших в прошлом году было больше числа новорождённых. В то же время за год стало меньше браков и разводов.

Численность населения Белгородской области на 1 января 2024 года составила 1,5 млн человек. Горожан в регионе больше, чем селян: в процентном соотношении это 65,3% и 34,7% соответственно.

За 2023 год в регионе родилось 10 024 ребёнка. Из них первенцы составили 42,2%, вторыми дети родились в 34,8% случаев, третьими — в 15,6%, а четвёртыми и более — в 7,3% случаев.

За год умерло 20 163 белгородца. Однако этот показатель меньше, чем в 2022-м: число уменьшилось на 1591.

В 2023 году белгородцы реже создавали новые семьи: за 12 месяцев зарегистрировано всего 10 158 браков, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. При этом уменьшилось и количество разводов. В 2022 году белгородцы разводились на 2,9% чаще. В 2023 же году на развод решились только 6388 пар.

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#Общество#Белгородская область#Смертность#Рождаемость#Разводы#Браки#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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