«Комбинат КМАруда» и ЦЭБ: какие компании в июле отвечали в суде на претензии

Транспортная компания «Экотранс» обратилась в суд с исковым заявлением к ЦЭБу и потребовала взыскать пени по договору об оказании услуг по размещению отходов в размере 12 млн рублей, а также расходов по уплате госпошлины. При решении вопроса о принятии искового заявления суд установил, что его подали с нарушением требований. Исправить недочёты истец может до 14 августа.