«Комбинат КМАруда» и ЦЭБ: какие компании в июле отвечали в суде на претензии

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Компания «Гарант Плюс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Комбинат КМАруда». Истец попросил взыскать задолженность по договору подряда в размере 29 млн рублей, процентов за пользование чужими деньгами в размере 3,6 млн рублей и расходы на оплату госпошлины. Иск суд принял, возбудил производство по делу и вызвал стороны на собеседование на 17 сентября.
Справка. По данным аналитической системы «Чеkkо», компания «Гарант Плюс» зарегистрирована в Старом Осколе. Фирма занимается строительством прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки. Учредитель — Антон Гофман. По итогам 2023 года убыток организации составил 619 тысяч рублей.
АО «Комбинат КМАруда» зарегистрировано в Губкине. Отрасль — добыча железных руд подземным способом. Управляющая организация — «Промышленно-металлургический холдинг», а учредитель — ПАО «Кокс». По данным за 2021 год чистая прибыль предприятия составила 6 млрд рублей.
Два иска к компании «Эс Эр Си Групп» в суд подал «Белоблводоканал». В первом заявлении истец потребовал взыскать пени в размере 2,4 млн рублей, сумму авансового платежа в размере 7,6 млн рублей и расходов по оплате госпошлины. Во втором заявлении водоканал потребовал взыскать с «Эс Эр Си Групп» 22,3 млн рублей. Оба заявления суд принял. По первому иску стороны встретятся на собеседовании 3 сентября, а по второму — 6 августа.
Справка. Компании «Эс Эр Си Групп» работает в Ростове-на-Дону с 2020 года и занимается специализированными строительными работами. Директор и учредитель - Наталья Мирская. Убыток организации по итогам 2023 года составила 23 тысячи рублей.
ЗАО «Белгородская областная типография» обратилось в суд с иском к компании «Луч ЛТД» и попросило взыскать с ответчика средства в размере 7,2 млн рублей. Это основной долг, проценты и судебные расходы. Также истец попросил обратить взыскание на нежилые помещения компании «Луч ЛТД» на ул. Некрасова, 11 в Белгороде и признать право собственности ЗАО «Белгородская областная типография» на предмет залога. Суд заявление принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 21 августа.
Справка. ЗАО «Белгородская областная типография» зарегистрировано в Белгороде в 2005 году. Генеральный директор — Татьяна Чернышова. По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия составила 23,7 млн рублей, а выручка от продажи превысила 136,6 млн рублей.
Компании «Луч ЛТД» работает в Белгороде с 2009 года и занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым имуществом. Генеральный директор — Владимир Немшилов, а учредитель — Галина Филипюк. По итогам 2023 года убыток предприятия составил 2 млн рублей.
Транспортная компания «Экотранс» обратилась в суд с исковым заявлением к ЦЭБу и потребовала взыскать пени по договору об оказании услуг по размещению отходов в размере 12 млн рублей, а также расходов по уплате госпошлины. При решении вопроса о принятии искового заявления суд установил, что его подали с нарушением требований. Исправить недочёты истец может до 14 августа.
Второй иск «Экотранс» подал к ЦЭБу, потребовав взыскать долг по договору об оказании услуг по размещению отходов с мая по октябрь 2021 года в размере 17 млн рублей. Также истец попросил взыскать судебные расходы на оплату госпошлины. Суд заявление принял, возбудил производство по делу и вызвал стороны на собеседование на 20 августа.
Справка. Компания «Экотранс» работает в Белгороде с 2002 года и занимается перевозкой грузов специализированными автотранспортными средствами. Учредители — Юна Гилядов и Николай Шеин.
ЦЭБ зарегистрирован в Белгороде в 2016 году. Отрасль — сбор неопасных отходов. Исполняющий обязанности генерального директора — Наталья Щёкина. По итогам 2023 года чистая прибыль организации составила 319,2 млн рублей.
Белоблводоканал обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Комбинат КМАруда» и потребовал взыскать средства за самовольное пользование централизованной системой холодного водоснабжения в размере 27 млн рублей. Суд иск принял и возбудил производство по делу. Стороны вызвали на собеседование на 12 августа.