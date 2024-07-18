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Мусор

Белгородский ЦЭБ и «Еврологистик» оштрафовали почти на 500 тыс. из-за невывоза мусора

18 июля 2024, 07:37
Фото: 1MI
Мусор

Прокуратура провела проверки из-за невывоза мусора в Белгородской области

Ситуация попахивает санитарно-эпидемиологической катастрофой: с начала лета белгородцы начали массово жаловаться на невывоз мусора. В прокуратуре проверили, как со своими обязанностями справляются ЦЭБ и «Еврологистик». Подробности сообщает издание Go31.
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Штраф

Уже несколько месяцев жители региона сталкиваются с проблемой переполненных мусорных баков. В Белгороде и в других населённых пунктах стали образовываться стихийные свалки во дворах.

Как сообщили изданию в региональной прокуратуре, с марта 2024 года правоохранительные органы провели 22 проверки Центра экологической безопасности и 16 проверок компании «Еврологистик» с целью контроля соблюдения законодательства об обращении с отходами в регионе.

По результатам всех проверок Центр экологической безопасности был привлечён к административной ответственности со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Отдельные должностные лица были оштрафованы в размере 10 тысяч рублей.

Не обошли стороной и компанию «Еврологистик». Юридическое лицо было привлечено к ответственности на сумму 100 тысяч рублей. Должностные лица компании-подрядчика, согласно ответу правоохранительных органов, заплатят из своих личных средств 25 тысяч рублей.

Напомним, недавно губернатор отреагировал на жалобы жителей и пояснил, что проблемы с вывозом связаны с работой подрядчиков.

Ждём санитарно-эпидемиологическую катастрофу? Белгородцы — о ситуации с мусором
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Штраф#Мусор#Новости Белгорода#Белгород#ЦЭБ#Проблема#Еврологистик
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