Белгородский ЦЭБ и «Еврологистик» оштрафовали почти на 500 тыс. из-за невывоза мусора

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Уже несколько месяцев жители региона сталкиваются с проблемой переполненных мусорных баков. В Белгороде и в других населённых пунктах стали образовываться стихийные свалки во дворах.
Как сообщили изданию в региональной прокуратуре, с марта 2024 года правоохранительные органы провели 22 проверки Центра экологической безопасности и 16 проверок компании «Еврологистик» с целью контроля соблюдения законодательства об обращении с отходами в регионе.
По результатам всех проверок Центр экологической безопасности был привлечён к административной ответственности со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Отдельные должностные лица были оштрафованы в размере 10 тысяч рублей.
Не обошли стороной и компанию «Еврологистик». Юридическое лицо было привлечено к ответственности на сумму 100 тысяч рублей. Должностные лица компании-подрядчика, согласно ответу правоохранительных органов, заплатят из своих личных средств 25 тысяч рублей.
Напомним, недавно губернатор отреагировал на жалобы жителей и пояснил, что проблемы с вывозом связаны с работой подрядчиков.