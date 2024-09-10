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С белгородского ЦЭБ взыщут 7 млн рублей за юридические услуги по взысканию долгов

С белгородского ЦЭБ взыщут 7 млн рублей за юридические услуги по взысканию долгов

10 сентября 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
ООО «Активгрупп» оказывало юридические услуги ООО «Центр экологической безопасности», но последние решили не платить по договору на почти 7 млн рублей. Суд вынес решение по делу.

ООО «Активгрупп» подало иск на ООО «Центр экологической безопасности» на 7 млн рублей. Арбитражный суд Белгородской области уже вынес решение. Иск удовлетворён полностью.

По данным из документов в картотеке судебных дел, ЦЭБ заключил договор с «Активгрупп». Компания должна была совершать от имени ЦЭБ юридические действия, взыскивать задолженности за вывоз твёрдых бытовых отходов на всей территории Белгородской области. Этих услуг «АтивГрупп» оказал на более 6,6 млн рублей, но ЦЭБ платить не стал.

Теперь суд обязал ЦЭБ взыскать в пользу «АтивГрупп» 6,6 млн рублей основного долга по договору, почти 600 тыс. рублей за пользование чужими средствами и проценты, исходя из размера ключевой ставки, по день фактической уплаты долга.

Решение может быть обжаловано.

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