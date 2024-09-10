С белгородского ЦЭБ взыщут 7 млн рублей за юридические услуги по взысканию долгов

По данным из документов в картотеке судебных дел, ЦЭБ заключил договор с «Активгрупп». Компания должна была совершать от имени ЦЭБ юридические действия, взыскивать задолженности за вывоз твёрдых бытовых отходов на всей территории Белгородской области. Этих услуг «АтивГрупп» оказал на более 6,6 млн рублей, но ЦЭБ платить не стал.