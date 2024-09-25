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Posted 25 сентября, 11:04

Published 25 сентября, 11:04

Modified 25 сентября, 11:04

Updated 25 сентября, 11:04

Закуплены новые мусоровозы для Белгородской области

Как решают проблему с вывозом мусора в Белгородской области?

25 сентября 2024, 11:04
Фото: 1MI
Закуплены новые мусоровозы для Белгородской области

Довгалюк рассказал о решении мусорной проблемы в Белгородской области

Сюжет
Мусор
Региональные власти решают серьёзную на данный момент проблему в области — с некачественным вывозом мусора. Приобретено 124 мусоровоза, которые передадут в муниципалитеты, жители которых чаще остальных жалуются на свалки во дворах.

Проблема с вывозом мусора в Белгородской области является на данный момент самой серьёзной в регионе, если не учитывать текущую оперативную обстановку. Об этом заявил заместитель губернатора по вопросам ЖКХ Сергей Довгалюк.

Дело в том, что в Белгородской области существует только один перевозчик — компания «Еврологистик». Но её финансовое состояние не позволяет качественно выполнять свои прямые обязанности в полном объёме и на высоком уровне. В связи с этим власти вынуждены вмешиваться в работу компании и помогать ей вывозить мусор.

«Непосредственно в Старом Осколе [который называют очагом мусорной проблемы] на вывоз брошены силы именно муниципальных предприятий, организаций, и администрация города активно также занимается этой проблемой», — уточнил Довгалюк.

Поэтому приняли решение приобрести 124 мусоровоза в собственность правительства Белгородской области, чтобы потом передать их горокругам и районам.

На данный момент в регион уже прибыло 20 мусоровозов. В настоящее время идёт процесс оформления права собственности и регистрации в ГАИ. На следующей неделе машины уже приступят к работе.

Из первой партии примерно половина отправится в Старый Оскол, а другая половина — в Белгородский район. На этой неделе ожидается поступление второй, в которой будут мусоровозы с боковой загрузкой. Уже поступившие с задней, она менее эффективна в городских условиях.

Скорее всего, часть техники, которая будет доставлена на этой неделе, также будет направлена в Старый Оскол.

«Более того, мы сейчас ведём переговоры и с другими компаниями на предмет оформления дополнительной техники в лизинге, а также в собственность правительства Белгородской области. Я очень надеюсь, что с этой проблематикой мы справимся до конца октября», — заключил замгубернатора.
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