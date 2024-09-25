Как решают проблему с вывозом мусора в Белгородской области?

Дело в том, что в Белгородской области существует только один перевозчик — компания «Еврологистик». Но её финансовое состояние не позволяет качественно выполнять свои прямые обязанности в полном объёме и на высоком уровне. В связи с этим власти вынуждены вмешиваться в работу компании и помогать ей вывозить мусор.