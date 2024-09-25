Как решают проблему с вывозом мусора в Белгородской области?

Posted 25 сентября, 11:04
Published 25 сентября, 11:04
Modified 25 сентября, 11:04
Updated 25 сентября, 11:04
Проблема с вывозом мусора в Белгородской области является на данный момент самой серьёзной в регионе, если не учитывать текущую оперативную обстановку. Об этом заявил заместитель губернатора по вопросам ЖКХ Сергей Довгалюк.
Дело в том, что в Белгородской области существует только один перевозчик — компания «Еврологистик». Но её финансовое состояние не позволяет качественно выполнять свои прямые обязанности в полном объёме и на высоком уровне. В связи с этим власти вынуждены вмешиваться в работу компании и помогать ей вывозить мусор.
«Непосредственно в Старом Осколе [который называют очагом мусорной проблемы] на вывоз брошены силы именно муниципальных предприятий, организаций, и администрация города активно также занимается этой проблемой», — уточнил Довгалюк.
Поэтому приняли решение приобрести 124 мусоровоза в собственность правительства Белгородской области, чтобы потом передать их горокругам и районам.
На данный момент в регион уже прибыло 20 мусоровозов. В настоящее время идёт процесс оформления права собственности и регистрации в ГАИ. На следующей неделе машины уже приступят к работе.
Из первой партии примерно половина отправится в Старый Оскол, а другая половина — в Белгородский район. На этой неделе ожидается поступление второй, в которой будут мусоровозы с боковой загрузкой. Уже поступившие с задней, она менее эффективна в городских условиях.
Скорее всего, часть техники, которая будет доставлена на этой неделе, также будет направлена в Старый Оскол.
«Более того, мы сейчас ведём переговоры и с другими компаниями на предмет оформления дополнительной техники в лизинге, а также в собственность правительства Белгородской области. Я очень надеюсь, что с этой проблематикой мы справимся до конца октября», — заключил замгубернатора.