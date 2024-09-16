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Posted 16 сентября, 09:22

Published 16 сентября, 09:22

Modified 16 сентября, 09:24

Updated 16 сентября, 09:24

Вывоз мусора

«Я не вижу его контрагентом»: Гладков недоволен работой «Еврологистика» по вывозу ТКО

16 сентября 2024, 09:22
Фото: 1MI
Вывоз мусора

Гладков не видит «Еврологистик» контрагентом по вывозу ТКО

Сюжет
Мусор
На оперсовещании сообщили, что в среду в область поступит партия новой техники для вывоза мусора. Кроме того, из-за некачественной работы от услуг несправляющегося перевозчика планируют отказаться.

На сегодняшнем оперсовещании сообщили, что в среду поступит первая партия новой техники для вывоза мусора. В конце недели её уже планируют ввести в работу. После того, как полностью оформят и распределят. Первые на очереди — Старый Оскол и Белгородский район.

«Та организация, которая создала эту проблему, из-за которой мучается весь народ, я не вижу её нашим контрагентом в рамках действующего законодательства. Нам продолжение этой проблемы не нужно, т. е. если люди не способны заниматься этим — а они не способны — они нам не нужны», — заявил глава Белгородской области.

Вячеслав Гладков также пояснил, что это не является «репрессивными мерами», а работой по обеспечению экологической безопасности для жителей Белгородской области, поэтому с проблемой «больше кувыркаться» не будут.

«Дополнительная техника не должна поступить в те зоны, где проблема не является такой же острой. И техника не должна поступить в обстреливаемые районы. Запрещаю это делать. У нас достаточно техники б/у», — далее заявил губернатор.

Также возможно привлечение рабочего транспорта с помощью оформления лизинга, т. е. та техника, которой 3-5 лет, направится в приграничье после инструктажа водителей и установки РЭБ.

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