Более 8 кубометров мусора достали из белгородской Везёлки за пять месяцев

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Коммунальщики Белгорода занялись очисткой реки Везёлки. Ежедневные работы проводятся на участке от Кашарского проезда до Северского Донца.
Сотрудники Белгорблагоустройства собирают пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и одноразовую тару. Всего с апреля удалось «выловить» уже более 8 кубометров мусора.
Чтобы вода в реке продолжала нормально циркулировать, коммунальщики обрезают на берегах камыш. За летний сезон такую процедуру выполняют около двух-трёх раз.
Работы по очистке будут выполнять вплоть до октября, пока будет позволять погода.