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Везёлку в Белгороде продолжают освобождать от мусора

Более 8 кубометров мусора достали из белгородской Везёлки за пять месяцев

26 августа 2024, 08:16
Фото: 1MI
Везёлку в Белгороде продолжают освобождать от мусора

В Белгороде приводят в порядок Везёлку

Сотрудники Белгорблагоустройства продолжают заниматься очисткой реки Везёлки. За пять месяцев из реки удалось достать более 8 кубометров мусора. Подробности сообщили в пресс-службе городской администрации.

Коммунальщики Белгорода занялись очисткой реки Везёлки. Ежедневные работы проводятся на участке от Кашарского проезда до Северского Донца.

Сотрудники Белгорблагоустройства собирают пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и одноразовую тару. Всего с апреля удалось «выловить» уже более 8 кубометров мусора.

Чтобы вода в реке продолжала нормально циркулировать, коммунальщики обрезают на берегах камыш. За летний сезон такую процедуру выполняют около двух-трёх раз.

Работы по очистке будут выполнять вплоть до октября, пока будет позволять погода.

Коммунальщики, занимающиеся чисткой Везёлки
Видео: мэрия Белгорода
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