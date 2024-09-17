Тариф низкий, мусора мало: «Еврологистик» ответил на претензии по вывозу ТКО

Так, в «Еврологистике» считают, что территориальная схема обращения с отходами не соответствует фактическим показателям тоннажа отходов, образующихся на территории области. По планам цифра составляет 599 тыс. тонн, фактически по итогам 2023 года — 420 тыс. тонн. Кроме этого, установленный тариф на транспортировку ТКО не соответствует реальным затратам — «Еврологистику» не хватает средств для ежедневной работы. Речь идёт о покупке топлива, ремонте машин и прочих расходов.