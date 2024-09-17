Тариф низкий, мусора мало: «Еврологистик» ответил на претензии по вывозу ТКО

Posted 17 сентября, 12:29
Published 17 сентября, 12:29
Modified 17 сентября, 12:31
Updated 17 сентября, 12:31
По словам главы региона, организация, которая создала проблему с вывозом ТКО, не может быть контрагентом в рамках действующего законодательства. В «Еврологистик» решили ответить на претензии.
По мнению компании, «Еврологистик» оказывает услуги в соответствии с графиками, который утвердил региональный оператор, на основании заключённых с ЦЭБом договоров на оказание услуги по транспортированию ТКО на территории Белгородской области.
При этом на качество оказания услуги, на взгляд представителей «Еврологистик», влияют несколько факторов, которые требуют решения на уровне органов исполнительной власти региона.
Так, в «Еврологистике» считают, что территориальная схема обращения с отходами не соответствует фактическим показателям тоннажа отходов, образующихся на территории области. По планам цифра составляет 599 тыс. тонн, фактически по итогам 2023 года — 420 тыс. тонн. Кроме этого, установленный тариф на транспортировку ТКО не соответствует реальным затратам — «Еврологистику» не хватает средств для ежедневной работы. Речь идёт о покупке топлива, ремонте машин и прочих расходов.
В компании добавили, что контейнерные площадки и подъезды к ним на территории области находятся в ненадлежащем состоянии, а сверхнормативные поломки мусоровозов происходят из-за неудовлетворительного состояния полигона и контейнерных площадок.
В организации сообщили, что неоднократно обращалось с просьбой решить эти вопросы в министерство ЖКХ Белгородской области, но ответов и решений не получили.
В «Еврологистике» обратили внимание на тот факт, что в 2022–2023 годах, чтобы не допустить срыв графика, они купили контейнеры для сбора ТКО на 50 млн рублей. Эту сделку в компании назвали невыгодной, но отметили, что предыдущие перевозчики ТКО («Экотранс» и «Бел-Вейст») полностью изъяли свои контейнеры из мест накопления.
«Еврологистик», приобретя имущество в убыток, до настоящего момента не может договориться с главами администраций Чернянского, Красногвардейского районов, Новооскольского округа по вопросу заключения договоров аренды или выкупа контейнеров. Однако, даже находясь в критической ситуации отсутствия денег на ежедневно необходимые расходы предприятия, мы не изымаем свои контейнеры из мест накопления. Мы понимаем, чем подобное решение может обернуться для районов и области в целом.
Из ответа «Еврологистик»
В компании также добавили, что «мусорная реформа», которая проводится в России, должна была объединить в субъектах страны всех участников схемы по обращению с ТКО под общим руководством регионального оператора по обращению с отходами.