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Posted 2 октября, 10:11

Published 2 октября, 10:11

Modified 2 октября, 10:14

Updated 2 октября, 10:14

Один человек погиб, четверо ранены при атаке на Белгородскую область

Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область, их мамы тоже пострадали

2 октября 2024, 10:11
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Один человек погиб, четверо ранены при атаке на Белгородскую область

Один мирный житель погиб, четверо ранены в Крапивном в Белгородской области

Сюжет
Дети
Пострадавшие дети — девочки трёх и 14 лет. Пострадали и их мамы, одна из женщин в тяжёлом состоянии. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.

Под удар ВСУ попало шебекинское село Крапивное. Погиб мужчина: мирный житель умер до приезда скорой помощи.

Ранены четверо мирных жителей, двое из них — дети. У трёхлетней девочки закрытая черепно-мозговая травма. 14-летняя пострадавшая получила минно-взрывную травму и раны стоп.

Пострадали и мамы девочек. Одна из женщин находится в тяжёлом состоянии. У неё минно-взрывная и баротравмы, осколочные ранения ног. Вторая женщина получила минно-взрывную травму и резаные раны шеи и голени.

В результате атаки также есть разрушения. Их выявили в четырёх частных домах. Перебита газовая труба, повреждены легковой и грузовой автомобили.

Напомним, что ночью стало известно о ещё троих пострадавших. В результате атак дронов ранены двое мужчин и женщина. Происшествия случились в Белгородском и Волоконовском районах.

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