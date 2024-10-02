Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область, их мамы тоже пострадали

Posted 2 октября, 10:11
Published 2 октября, 10:11
Modified 2 октября, 10:14
Updated 2 октября, 10:14
Под удар ВСУ попало шебекинское село Крапивное. Погиб мужчина: мирный житель умер до приезда скорой помощи.
Ранены четверо мирных жителей, двое из них — дети. У трёхлетней девочки закрытая черепно-мозговая травма. 14-летняя пострадавшая получила минно-взрывную травму и раны стоп.
Пострадали и мамы девочек. Одна из женщин находится в тяжёлом состоянии. У неё минно-взрывная и баротравмы, осколочные ранения ног. Вторая женщина получила минно-взрывную травму и резаные раны шеи и голени.
В результате атаки также есть разрушения. Их выявили в четырёх частных домах. Перебита газовая труба, повреждены легковой и грузовой автомобили.
Напомним, что ночью стало известно о ещё троих пострадавших. В результате атак дронов ранены двое мужчин и женщина. Происшествия случились в Белгородском и Волоконовском районах.
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