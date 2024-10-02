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Posted 2 октября, 09:23

Published 2 октября, 09:23

Modified 2 октября, 09:25

Updated 2 октября, 09:25

Пожар в Таврово

Помогали даже подростки: белгородцы совместными усилиями тушили пожар в нежилом доме

2 октября 2024, 09:23
Фото: Telegram-канал «Белогород №1»
Пожар в Таврово

Ветер и сложная местность мешали тушить ландшафтные пожары под Белгородом

Сюжет
Пожар
За сутки в Белгородской области ликвидировали восемь ландшафтных пожаров. Случились они в пяти районах. Очевидцы прислали фотографии с мест. Подробности сообщили в региональном МЧС.

За минувшие сутки ландшафтные пожары случились в Белгородском и Ровеньском районах, а также в Новооскольском, Шебекинском и Яковлевском округах. Тушить огонь здесь было сложно из-за неутихающего ветра, а также сложной местности, которая мешала подъехать к очагу возгорания — большинство из них находились в ярах или оврагах.

Всего за сутки огонь охватил 12 гектаров площади.

В Таврово пожар перешёл с травы на строящийся дом и надворную постройку, поредив на участке кровлю, второй этаж и баню. Фотографии сильного задымления белгородцы присылали Telegram-каналу «Белогород №1». Они же рассказали, что пожар сотрудникам МЧС помогали тушить правоохранительные органы и местные жители, включая подростков.

Пожар в ТавровоПожар в Таврово
Пожар в ТавровоПожар в Таврово
Пожар в ТавровоПожар в Таврово
Пожар в ТавровоПожар в Таврово
Местные жители, участвующие в ликвидации пожараМестные жители, участвующие в ликвидации пожара
Пожар в Таврово. Фото: Telegram-канал «Белогород №1»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Белгород
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