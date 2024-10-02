Помогали даже подростки: белгородцы совместными усилиями тушили пожар в нежилом доме

Posted 2 октября, 09:23
Published 2 октября, 09:23
Modified 2 октября, 09:25
Updated 2 октября, 09:25
За минувшие сутки ландшафтные пожары случились в Белгородском и Ровеньском районах, а также в Новооскольском, Шебекинском и Яковлевском округах. Тушить огонь здесь было сложно из-за неутихающего ветра, а также сложной местности, которая мешала подъехать к очагу возгорания — большинство из них находились в ярах или оврагах.
Всего за сутки огонь охватил 12 гектаров площади.
В Таврово пожар перешёл с травы на строящийся дом и надворную постройку, поредив на участке кровлю, второй этаж и баню. Фотографии сильного задымления белгородцы присылали Telegram-каналу «Белогород №1». Они же рассказали, что пожар сотрудникам МЧС помогали тушить правоохранительные органы и местные жители, включая подростков.
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