Помогали даже подростки: белгородцы совместными усилиями тушили пожар в нежилом доме

За минувшие сутки ландшафтные пожары случились в Белгородском и Ровеньском районах, а также в Новооскольском, Шебекинском и Яковлевском округах. Тушить огонь здесь было сложно из-за неутихающего ветра, а также сложной местности, которая мешала подъехать к очагу возгорания — большинство из них находились в ярах или оврагах.