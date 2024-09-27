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Posted 27 сентября, 14:06

Published 27 сентября, 14:06

Modified 27 сентября, 14:06

Updated 27 сентября, 14:06

В Белгородской области стало больше ландшафтных пожаров

Больше 30% всех пожаров в Белгородской области — последствия атак ВСУ

27 сентября 2024, 14:06
Фото: 1MI
В Белгородской области стало больше ландшафтных пожаров

Норматив по ландшафтным пожарам в Белгородской области превышен на 414%

Сюжет
Пожар
В России с начала года из-за пожаров пострадало на 8% больше территорий, чем в прошлом году. К концу сентября огонь «пометил» 12,8 млн гектаров. А что насчёт приграничной Белгородской области? Данные приводит портал «Если быть точным».

В 2024 году площадь ландшафтных пожаров оказалась на 10% больше, чем за последние 15 лет. Отчасти такие цифры связаны с присоединением к России новых регионов, однако даже без них цифра всё равно на 4% превышает среднегодовой показатель.

В каждом округе есть регионы, где количество пожаров превысило лимит — он установлен на уровне 5,1 млн гектаров по всей России. В Центральном Федеральном округе это Белгородская и Курская области. В первом регионе количество пожаров увеличилось на 414%, в то время как в Курской области возросло всего на 53%.

При этом от общего числа пожаров в Белгородской области 34% составляют те, которые возникли из-за боевых действий. Для сравнения: в Курской и Брянской областях эти данные не превышают 7%.

Однако по превышающим показателям лимита Белгородская область не опередила другие регионы. Больше всего значения в Забайкальском крае и Астраханской области — показатель составил 514% и 576% соответственно.

Напомним, что в сентябре многие населённые пункты региона горели. Не всегда на место могли выехать пожарные.

Белгородское приграничье горит. Дело в обстрелах или засухе?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Новости Белгорода#Белгород#Ландшафтный пожар
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