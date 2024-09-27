Больше 30% всех пожаров в Белгородской области — последствия атак ВСУ

В каждом округе есть регионы, где количество пожаров превысило лимит — он установлен на уровне 5,1 млн гектаров по всей России. В Центральном Федеральном округе это Белгородская и Курская области. В первом регионе количество пожаров увеличилось на 414%, в то время как в Курской области возросло всего на 53%.