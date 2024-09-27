Больше 30% всех пожаров в Белгородской области — последствия атак ВСУ

Posted 27 сентября, 14:06
Published 27 сентября, 14:06
Modified 27 сентября, 14:06
Updated 27 сентября, 14:06
В 2024 году площадь ландшафтных пожаров оказалась на 10% больше, чем за последние 15 лет. Отчасти такие цифры связаны с присоединением к России новых регионов, однако даже без них цифра всё равно на 4% превышает среднегодовой показатель.
В каждом округе есть регионы, где количество пожаров превысило лимит — он установлен на уровне 5,1 млн гектаров по всей России. В Центральном Федеральном округе это Белгородская и Курская области. В первом регионе количество пожаров увеличилось на 414%, в то время как в Курской области возросло всего на 53%.
При этом от общего числа пожаров в Белгородской области 34% составляют те, которые возникли из-за боевых действий. Для сравнения: в Курской и Брянской областях эти данные не превышают 7%.
Однако по превышающим показателям лимита Белгородская область не опередила другие регионы. Больше всего значения в Забайкальском крае и Астраханской области — показатель составил 514% и 576% соответственно.
Напомним, что в сентябре многие населённые пункты региона горели. Не всегда на место могли выехать пожарные.
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