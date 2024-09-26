Белгородское приграничье горит. Дело в обстрелах или засухе?

Posted 26 сентября, 12:24
Published 26 сентября, 12:24
Modified 26 сентября, 12:26
Updated 26 сентября, 12:26
Житель Белгородской области обратил внимание на непрекращающиеся пожары, которые бушуют в Грайворонском округе. Вечером 25 сентября, по его словам, горели поля с двух сторон — у населённых пунктов Безымено и Козинка. Из-за сильного возгорания местным жителям было нечем дышать.
Обращение заметил глава муниципалитета Геннадий Бондарев. Он объяснил, что ликвидацией пожара занимаются сотрудники МЧС.
«Задымление связано с сухой засушливой погодой, сбросами и поджогами со стороны ВСУ. Для локализации пожаров принимаются все возможные меры со стороны пожарных и добровольных пожарных команд округа», — добавил Бондарев.
Отметим, что в последнее время во многих муниципалитетах региона наблюдаются сильные пожары. Где-то основной причиной становятся атаки ВСУ, а где-то — засушливая погода. При этом пожарные не всегда могут приехать на место происшествия.
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