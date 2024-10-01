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Posted 1 октября, 17:11

Published 1 октября, 17:11

Modified 1 октября, 17:13

Updated 1 октября, 17:13

Глава муниципалитета рассказал о причинах пожара в Старом Осколе

Началось в цеху и перешло на открытую площадку: в Старом Осколе серьёзный пожар

1 октября 2024, 17:11
Фото: Изображение Midjourney

Глава муниципалитета рассказал о причинах пожара в Старом Осколе

Сюжет
Пожар
Возгорание произошло на одном из предприятий города. Подробности сообщил глава Старооскольского округа Андрей Чесноков.

По словам чиновника, 1 октября в Старом Осколе в районе промзоны было возгорание на одном из предприятий, которое занимается переработкой вторсырья. Пожар начался в одном из цехов и перешёл на открытую площадку.

В настоящее время возгорание полностью потушили. Идёт пролив всех материалов и остатков, которые находились на открытой площадке.

Сейчас мы сталкиваемся с весьма засушливой погодой, сильными порывами ветра. Вопрос обращения с огнём важен для нас с вами. Не допускайте любого сжигания.
Андрей Чесноков

Напомним, несколько дней назад в двух неприграничных районах Белгородской области вспыхнули пожары из-за дронов.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Пожар#Вторсырье#Пожарная безопасность#Белгород#Засуха
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