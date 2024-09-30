В двух неприграничных районах Белгородской области вспыхнули пожары из-за дронов

Posted 30 сентября, 09:01
Published 30 сентября, 09:01
Modified 30 сентября, 09:01
Updated 30 сентября, 09:01
29 сентября атакам ВСУ подверглись девять районов. Всего по Белгородской области выпустили 113 боеприпасов и 39 беспилотников.
Накануне неспокойно было не только в приграничье. Под удар попали более удалённые от границы Алексеевский округ, Красногвардейский и Прохоровский районы. В первом упал беспилотник, после чего загорелась сухая трава. Аналогичное происшествие из-за упавших обломков БПЛА произошло в Красногвардейском районе.
В Прохоровском районе ПВО сбила два беспилотника, обошлось без последствий. Разрушений также нет в Борисовском и Волоконовском районах, хотя они накануне попали под обстрел.
В Шебекинском горокруге после атак ВСУ сгорели жилой дом и машина, повреждены частный дом, надворная постройка и «Газель». В грайворонской Козинке огонь уничтожил три частных дома и гараж. Также в горокруге повреждено четыре надворные постройки. Частный дом пострадал в Краснояружском районе.
В Белгородском районе за сутки повреждены пять частных домов, квартира в МКД и восемь машин. При ночной атаке на Октябрьский погиб боец самообороны, пострадали четыре человека.
Кроме того, ПВО минувшей ночью сработала в Белгороде. Обошлось без последствий.
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