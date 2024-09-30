В двух неприграничных районах Белгородской области вспыхнули пожары из-за дронов

Накануне неспокойно было не только в приграничье. Под удар попали более удалённые от границы Алексеевский округ, Красногвардейский и Прохоровский районы. В первом упал беспилотник, после чего загорелась сухая трава. Аналогичное происшествие из-за упавших обломков БПЛА произошло в Красногвардейском районе.