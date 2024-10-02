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Posted 2 октября, 16:02

Published 2 октября, 16:02

Modified 2 октября, 17:44

Updated 2 октября, 17:44

Три украинских беспилотника атаковали Белгородскую область

Два частных дома и соцобъект повреждены после атак БПЛА на Белгородскую область

2 октября 2024, 16:02
Фото: Изображение Midjourney
Три украинских беспилотника атаковали Белгородскую область

Два белгородских села были атакованы беспилотниками ВСУ

Белгородская область продолжает подвергаться атакам Вооружённых сил Украины. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Повреждения получили здание и несколько домовладений в частном секторе. Информация о последствиях ещё уточняется.

Ещё одна атака украинских беспилотников на Белгородскую область. В этот раз обошлось без пострадавших, но есть последствия на земле.

В приграничье Шебекинского округа дроны атаковали Новую Таволжанку. Из-за нападения одного повреждена кровля соцобъекта, в результате атаки второго в частном доме выбиты окна, посечены фасад и ограждение.

Третий БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию частного дома в Белгородском районе. В селе Варваровка повреждён гараж.

Трое погибших, 21 пострадавший: Белгородская область несёт потери из-за атак ВСУ
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#Валерия Колесникова#Происшествия
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