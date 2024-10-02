Два частных дома и соцобъект повреждены после атак БПЛА на Белгородскую область

Posted 2 октября, 16:02
Published 2 октября, 16:02
Modified 2 октября, 17:44
Updated 2 октября, 17:44
Ещё одна атака украинских беспилотников на Белгородскую область. В этот раз обошлось без пострадавших, но есть последствия на земле.
В приграничье Шебекинского округа дроны атаковали Новую Таволжанку. Из-за нападения одного повреждена кровля соцобъекта, в результате атаки второго в частном доме выбиты окна, посечены фасад и ограждение.
Третий БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию частного дома в Белгородском районе. В селе Варваровка повреждён гараж.
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