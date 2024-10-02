Два сельхозпредприятия подверглись атакам ВСУ в Белгородской области

Posted 2 октября, 08:27
Published 2 октября, 08:27
Modified 2 октября, 08:29
Updated 2 октября, 08:29
Пять населённых пунктов попали под удар ВСУ. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Атакам подверглись два сельхозпредприятия. При обстреле Прилесья в Краснояружском районе повреждены три корпуса предприятия, пробита газовая труба. В шебекинской Белянке из-за атаки БПЛА пробита кровля ангара, повреждён экскаватор-погрузчик.
Кроме того, сильно пострадали частные дома жителей региона. В грайворонской Козинке после сброса взрывного устройства с БПЛА полностью сгорели дом и надворные постройки. В шебекинском Муроме после прилёта снаряда разрушения есть в трёх частных домах. В Новой Таволжанке из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома — огонь потушили.
Напомним, что только за минувшие сутки по Белгородской области выпустили почти 100 снарядов. Ранены три человека: двое мужчин и женщина пострадали из-за атак дронов.
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