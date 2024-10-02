bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 08:27

Published 2 октября, 08:27

Modified 2 октября, 08:29

Updated 2 октября, 08:29

После атаки ВСУ в Белгородской области разрушения есть в частных домах и на с/х предприятиях

Два сельхозпредприятия подверглись атакам ВСУ в Белгородской области

2 октября 2024, 08:27
Фото: 1MI
После атаки ВСУ в Белгородской области разрушения есть в частных домах и на с/х предприятиях

ВСУ атаковали пять населённых пунктов Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Разрушения есть не только на с/х предприятиях, но и в частных домах. Кроме того, повреждён экскаватор-погрузчик.

Пять населённых пунктов попали под удар ВСУ. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

Атакам подверглись два сельхозпредприятия. При обстреле Прилесья в Краснояружском районе повреждены три корпуса предприятия, пробита газовая труба. В шебекинской Белянке из-за атаки БПЛА пробита кровля ангара, повреждён экскаватор-погрузчик.

Кроме того, сильно пострадали частные дома жителей региона. В грайворонской Козинке после сброса взрывного устройства с БПЛА полностью сгорели дом и надворные постройки. В шебекинском Муроме после прилёта снаряда разрушения есть в трёх частных домах. В Новой Таволжанке из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома — огонь потушили.

Напомним, что только за минувшие сутки по Белгородской области выпустили почти 100 снарядов. Ранены три человека: двое мужчин и женщина пострадали из-за атак дронов.

Трое раненых, разрушены храм и Братская могила: что произошло в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ обстреляли Шебекино: ранен охранник предприятия, есть разрушенияБыло мало разрушений? Белгородец ударил молотком по пострадавшей при атаке остановкеЧто известно о разрушениях после нескольких обстрелов Белгорода?
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Муром#Белгород#Обстрел#Козинка#Приграничье#Белянка#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Прилесье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика