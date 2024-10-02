Два сельхозпредприятия подверглись атакам ВСУ в Белгородской области

Кроме того, сильно пострадали частные дома жителей региона. В грайворонской Козинке после сброса взрывного устройства с БПЛА полностью сгорели дом и надворные постройки. В шебекинском Муроме после прилёта снаряда разрушения есть в трёх частных домах. В Новой Таволжанке из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома — огонь потушили.