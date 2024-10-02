БПЛА атакуют Белгород и Белгородский район: что известно?

Posted 2 октября, 19:34
Published 2 октября, 19:34
Modified 3 октября, 07:52
Updated 3 октября, 07:52
Вечером среды жители Белгорода и Белгородского района услышали больше трёх бахов в небе. Некоторые в соцсетях предположили, что громкие звуки могут быть связаны с работой ПВО.
Чуть позже появились кадры, предположительно, сбития украинских беспилотников. Позже эту информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.
Читатели Бел.Ру поделились с нами кадрами из Центрального парка им. Ленина. На видео люди забегают в модульное укрытие под звук, напоминающий жужжание БПЛА.
Как рассказали очевидцы, услышав что-то похожее «на звук мопеда», сразу бросились прятаться. Через мгновение раздалось несколько взрывов.
«Были в Центральном парке, услышали жужжание, похожее на звук мопеда. Побежали прятаться в укрытие. Побросали там вещи, какую-то еду даже в парке оставили. Некоторые сказали, что никуда не пойдут, пока не будет официального отбоя от РСЧС. После жужжания раздался мощный взрыв. Затем еще несколько», — рассказал белгородец.
На данный момент известно о последствиях в Белгороде и Ближней Игуменке.
Из-за падения частей беспилотников в областном центре загорелся мусор на крыше гаража, а в селе на территории частного домовладения произошло возгорание в бане.
Пожарные уже выехали на места. О пострадавших информации не поступало.
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