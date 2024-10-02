БПЛА атакуют Белгород и Белгородский район: что известно?

Несколько беспилотников ВСУ сбили в небе над Белгородской областью

Сюжет Пожар

Около 30 минут назад белгородцы могли слышать несколько взрывов в небе. Как объяснили власти, они связаны с работой ПВО. Над Белгородом и районом происходит сбитие беспилотников. Очевидцы делятся кадрами, а губернатор рассказал о последствиях.

Вечером среды жители Белгорода и Белгородского района услышали больше трёх бахов в небе. Некоторые в соцсетях предположили, что громкие звуки могут быть связаны с работой ПВО. Чуть позже появились кадры, предположительно, сбития украинских беспилотников. Позже эту информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Видео: кадр из видео Telegram-канала «Жесть Белгород» . Сбитие БПЛА над Белгородом Читатели Бел.Ру поделились с нами кадрами из Центрального парка им. Ленина. На видео люди забегают в модульное укрытие под звук, напоминающий жужжание БПЛА. Как рассказали очевидцы, услышав что-то похожее «на звук мопеда», сразу бросились прятаться. Через мгновение раздалось несколько взрывов. «Были в Центральном парке, услышали жужжание, похожее на звук мопеда. Побежали прятаться в укрытие. Побросали там вещи, какую-то еду даже в парке оставили. Некоторые сказали, что никуда не пойдут, пока не будет официального отбоя от РСЧС. После жужжания раздался мощный взрыв. Затем еще несколько», — рассказал белгородец. Видео: bel.ru . БПЛА в Центральном парке На данный момент известно о последствиях в Белгороде и Ближней Игуменке. Из-за падения частей беспилотников в областном центре загорелся мусор на крыше гаража, а в селе на территории частного домовладения произошло возгорание в бане. Пожарные уже выехали на места. О пострадавших информации не поступало. Два частных дома и соцобъект повреждены после атак БПЛА на Белгородскую область Узнать подробнее Читайте также: Трое погибших, 21 пострадавший: Белгородская область несёт потери из-за атак ВСУ Дроны атаковали грузовики в Белгородской области: один водитель погиб, второй ранен Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область, их мамы тоже пострадали