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Posted 3 октября, 04:15

Published 3 октября, 04:15

Modified 3 октября, 04:18

Updated 3 октября, 04:18

В Старом Осколе сбили беспилотник ВСУ, ранена женщина

В Старом Осколе сбили беспилотник ВСУ, ранена женщина

3 октября 2024, 04:15
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
СВО
Ночью 3 октября в Старом Осколе сработала система ПВО. Есть пострадавшая и повреждения, сообщил Вячеслав Гладков.

После сбития украинского беспилотника ранение стопы получила женщина. Врачи скорой оказали ей помощь на месте, ложиться в больницу она не захотела.

Осколки повредили машину и три частных дома: посечены крыши, фасады, заборы, выбиты окна. Оперативные службы работают на месте.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Старый Оскол#Пострадавшие#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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