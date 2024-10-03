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Posted 3 октября, 07:02

Published 3 октября, 07:02

Modified 3 октября, 07:04

Updated 3 октября, 07:04

След в небе после взрывов в Белгороде

Есть ли последствия утренних взрывов в Белгороде и Белгородском районе?

3 октября 2024, 07:02
Фото: bel.ru
След в небе после взрывов в Белгороде

ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе

Сюжет
Пво
Громко в городе и районе было после девяти часов утра — прозвучало несколько взрывов. Есть ли последствия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Утро в Белгороде и Белгородском районе началось громко — с работы ПВО. Прогремело несколько взрывов. Сообщается, что сбито несколько воздушных целей на подлёте к столице региона.

На землю упали осколки от сбитых предметов. Однако о серьёзных разрушениях на земле информации пока не поступало.

Взрывы прогремели в районе 09:10. Ракетную опасность объявляли на всей территории Белгородской области.

Кроме того, ночью в регионе сбили более 70 беспилотников. В результате атак украинских дронов есть пострадавшие, произошли пожары.

Неспокойный день продолжается: взрывы прогремели над Белгородом
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