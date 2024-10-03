Есть ли последствия утренних взрывов в Белгороде и Белгородском районе?

Posted 3 октября, 07:02
Published 3 октября, 07:02
Modified 3 октября, 07:04
Updated 3 октября, 07:04
Утро в Белгороде и Белгородском районе началось громко — с работы ПВО. Прогремело несколько взрывов. Сообщается, что сбито несколько воздушных целей на подлёте к столице региона.
На землю упали осколки от сбитых предметов. Однако о серьёзных разрушениях на земле информации пока не поступало.
Взрывы прогремели в районе 09:10. Ракетную опасность объявляли на всей территории Белгородской области.
Кроме того, ночью в регионе сбили более 70 беспилотников. В результате атак украинских дронов есть пострадавшие, произошли пожары.