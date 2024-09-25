Утро в Белгороде вновь выдалось громким: прозвучало несколько взрывов

Posted 25 сентября, 05:16
Published 25 сентября, 05:16
Modified 25 сентября, 05:25
Updated 25 сентября, 05:25
В Белгороде вновь выдалось громкое утро. 25 сентября в районе 08:00 прозвучало несколько взрывов. В небе остались следы от работы ПВО.
Есть ли последствия на земле, пока не сообщалось. О пострадавших среди мирных жителей тоже информации нет.
Громко в Белгороде было и накануне, 24 сентября. В первый раз взрывы прозвучали утром — в районе 10:20. Тогда разрушения выявили в частном доме в Белгороде и соцобъекте в Северном.
Второй раз взрывы прогремели уже после 19:00. Пострадали пять мирных жителей, горели дома.