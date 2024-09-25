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Posted 25 сентября, 05:16

Published 25 сентября, 05:16

Modified 25 сентября, 05:25

Updated 25 сентября, 05:25

Следы в небе после взрывов в Белгороде

Утро в Белгороде вновь выдалось громким: прозвучало несколько взрывов

25 сентября 2024, 05:16
Фото: «Авто Белгород»
Следы в небе после взрывов в Белгороде

Взрывы прогремели в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности

Сюжет
Пво
В этот раз громкое утро началось раньше — в районе 08:00. В небе остались следы от работы ПВО. Взрывы в Белгороде звучали и накануне.

В Белгороде вновь выдалось громкое утро. 25 сентября в районе 08:00 прозвучало несколько взрывов. В небе остались следы от работы ПВО.

Есть ли последствия на земле, пока не сообщалось. О пострадавших среди мирных жителей тоже информации нет.

Громко в Белгороде было и накануне, 24 сентября. В первый раз взрывы прозвучали утром — в районе 10:20. Тогда разрушения выявили в частном доме в Белгороде и соцобъекте в Северном.

Второй раз взрывы прогремели уже после 19:00. Пострадали пять мирных жителей, горели дома.

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