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Posted 3 октября, 09:45

Published 3 октября, 09:45

Modified 3 октября, 09:47

Updated 3 октября, 09:47

ТРЦ «РИО» в Белгороде попал под атаку беспилотников ВСУ

Из-за дронов? Стало известно, почему ТРЦ «РИО» в Белгороде временно не работает

3 октября 2024, 09:45
Фото: Соцсети ТРЦ «РИО»

ТРЦ «РИО» в Белгороде попал под атаку беспилотников ВСУ

Сюжет
Пожар
Накануне областной центр попал под массовую атаку дронов. В городе зафиксированы разрушения. Вместе с тем в ТРЦ «РИО» объявили о временном закрытии. Журналисты Бел.Ру выяснили, связаны ли эти события.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, 2 октября над Белгородом система ПВО сбила пять беспилотников. Повреждения получили торговый центр и три автомобиля. В результате падения фрагментов загорелся мусор на крыше гаража — возгорание оперативно ликвидировано.

Сегодня утром, 3 октября, в социальных сетях ТРЦ «РИО» появилось объявление о временном закрытии торгового центра по техническим причинам. Журналисты Бел.Ру выяснили, связана ли атака беспилотников с закрытием ТРЦ.

В «РИО» нам подтвердили, что в ТРЦ есть небольшие повреждения после атаки дронов, поэтому пока работу торгового центра временно приостановили, чтобы устранить последствия. Серьёзных повреждений магазинов нет. Пострадали строительные конструкции.

Завершить восстановительные работы планируют к завтрашнему дню. Однако в ТРЦ не исключают, что это может занять немного больше времени.

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