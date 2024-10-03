Из-за дронов? Стало известно, почему ТРЦ «РИО» в Белгороде временно не работает

Posted 3 октября, 09:45
Published 3 октября, 09:45
Modified 3 октября, 09:47
Updated 3 октября, 09:47
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, 2 октября над Белгородом система ПВО сбила пять беспилотников. Повреждения получили торговый центр и три автомобиля. В результате падения фрагментов загорелся мусор на крыше гаража — возгорание оперативно ликвидировано.
Сегодня утром, 3 октября, в социальных сетях ТРЦ «РИО» появилось объявление о временном закрытии торгового центра по техническим причинам. Журналисты Бел.Ру выяснили, связана ли атака беспилотников с закрытием ТРЦ.
В «РИО» нам подтвердили, что в ТРЦ есть небольшие повреждения после атаки дронов, поэтому пока работу торгового центра временно приостановили, чтобы устранить последствия. Серьёзных повреждений магазинов нет. Пострадали строительные конструкции.
Завершить восстановительные работы планируют к завтрашнему дню. Однако в ТРЦ не исключают, что это может занять немного больше времени.