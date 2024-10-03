В Белгороде уточнили масштаб разрушений после массированной атаки беспилотников

Posted 3 октября, 08:33
Published 3 октября, 08:33
Modified 3 октября, 08:40
Updated 3 октября, 08:40
Вечером 2 октября Белгород подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В сводке оперштаба говорится, что всего в городе сбито пять беспилотников.
Накануне сообщалось только о пожаре на крыше гаража — загорелся мусор в результате «падения фрагментов» БПЛА. Однако последствий к утру выявили больше.
Так, сообщается, что повреждено три автомобиля. Кроме того, под удар попал торговый центр — какой именно, не сообщается.
Вместе с тем сегодня утром ТЦ «Рио» сообщил, что временно не работает по техническим причинам. Связано ли это обстоятельство со вчерашней атакой, не уточняется.
Громко в Белгороде было и утром 3 октября. Однако информации о последствиях взрыва не поступало.
Напомним, что всего в Белгородской области минувшей ночью сбито более 70 беспилотников. В результате атаки ВСУ пострадала жительница Старого Оскола. Ранее появились видео и фото с места происшествия.