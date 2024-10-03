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Posted 3 октября, 08:33

Published 3 октября, 08:33

Modified 3 октября, 08:40

Updated 3 октября, 08:40

Белгород подвергся атаке беспилотников

В Белгороде уточнили масштаб разрушений после массированной атаки беспилотников

3 октября 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
Белгород подвергся атаке беспилотников

Пять беспилотников сбили в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Белгород накануне попал под массированную атаку беспилотников. Изначально сообщалось только о пожаре на крыше гаража в результате ударов ВСУ. Утром 3 октября оперштаб опубликовал уточнённую информацию.

Вечером 2 октября Белгород подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В сводке оперштаба говорится, что всего в городе сбито пять беспилотников.

Накануне сообщалось только о пожаре на крыше гаража — загорелся мусор в результате «падения фрагментов» БПЛА. Однако последствий к утру выявили больше.

Так, сообщается, что повреждено три автомобиля. Кроме того, под удар попал торговый центр — какой именно, не сообщается.

Вместе с тем сегодня утром ТЦ «Рио» сообщил, что временно не работает по техническим причинам. Связано ли это обстоятельство со вчерашней атакой, не уточняется.

Громко в Белгороде было и утром 3 октября. Однако информации о последствиях взрыва не поступало.

Напомним, что всего в Белгородской области минувшей ночью сбито более 70 беспилотников. В результате атаки ВСУ пострадала жительница Старого Оскола. Ранее появились видео и фото с места происшествия.

Такого ещё не было: Белгородская область пережила самую массированную атаку БПЛА
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