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Posted 12 ноября, 11:39

Published 12 ноября, 11:39

Modified 12 ноября, 11:41

Updated 12 ноября, 11:41

Беспилотники вновь атакуют белгородское приграничье

Беспилотник ВСУ сбросил шесть взрывных устройств на авто в Белгородской области

12 ноября 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney. Беспилотники вновь атакуют белгородское приграничье

ВСУ ударили по Шебекино, Новому, Плотвянке и Репяховке в Белгородской области

Сюжет
Повреждения
Четыре населённых пункта были атакованы беспилотниками ВСУ. С них сбросили как минимум девять взрывных устройств. Предварительно, пострадавших нет. Что известно о последствиях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Два беспилотника атаковали Волоконовский район. В селе Новое один БПЛА сбросил шесть взрывных устройств на легковую машину, другой в хуторе Плотвянка — два, из-за чего повреждены крыша частного дома и ещё один автомобиль.

Взрывчатку сбросил беспилотник в Шебекино — повреждены две легковушки. В селе Репяховка Краснояружского района дрон атаковал частный дом, в нём посекло забор. Пострадало и ехавшее по дороге рядом авто.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ совершили атаку беспилотниками на неприграничные районы региона, в том числе на нефтебазу под Старым Осколом.

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