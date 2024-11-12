Беспилотник ВСУ сбросил шесть взрывных устройств на авто в Белгородской области

Posted 12 ноября, 11:39
Published 12 ноября, 11:39
Modified 12 ноября, 11:41
Updated 12 ноября, 11:41
Два беспилотника атаковали Волоконовский район. В селе Новое один БПЛА сбросил шесть взрывных устройств на легковую машину, другой в хуторе Плотвянка — два, из-за чего повреждены крыша частного дома и ещё один автомобиль.
Взрывчатку сбросил беспилотник в Шебекино — повреждены две легковушки. В селе Репяховка Краснояружского района дрон атаковал частный дом, в нём посекло забор. Пострадало и ехавшее по дороге рядом авто.
Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ совершили атаку беспилотниками на неприграничные районы региона, в том числе на нефтебазу под Старым Осколом.